Drogenverteiler festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 16.09.2019, 11:30 Uhr

Vorfallsort: 10. Quellenstraße

Sachverhalt: Ermittler des Landeskriminalamtes sind im Zuge intensiver Ermittlungen auf einen 39-Jährigen (nigerianischer Staatsangehöriger) aufmerksam geworden. Dabei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte als Drogenkurier fungiert. Am 16.09.2019 wurde aufgrund einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Im Zuge dessen konnten die Beamten den 39-Jährigen in der Wohnung festnehmen. In zwei Socken im Wäschekorb fanden die Beamten 206 Gramm Kokain.

