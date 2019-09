Österreich punktet als internationale Kongressdestination

Wien (OTS) - Österreichs Bedeutung am internationalen Tagungsmarkt wurde erneut durch die internationalen Erhebungen bestätigt. Im weltweiten Ranking der Union of international Associatons (UIA) lag Österreich auf Platz 6 und in der Zählung der International Congress and Convention Association (ICCA) auf Platz 16.

Im Jahresbericht der Union of international Associations (UIA) erlangt Österreich in diesem Jahr Rang 6. Gesamt wurden 472 Veranstaltungen gezählt, die den Zählkriterien entsprechen: Mindestteilnehmeranzahl 50 und Bezug zu internationalen Organisationen. Im europaweiten Vergleich liegt Österreich damit auf Platz 2 hinter Belgien. Die ersten drei Plätze belegen Singapur (1.177), Südkorea (854) und Belgien (849).

Der Bericht der International Congress and Convention Association (ICCA) reiht Österreich 2018 mit 240 Veranstaltungen auf Platz 16 im weltweiten Vergleich. Dieser berücksichtigt ausschließlich Veranstaltungen mit mind. 50 Teilnehmern, die regelmäßig, in mind. drei abwechselnden Ländern von internationalen Verbänden veranstaltet werden. 2018 fanden größere Veranstaltungen als im Vorjahr statt (durchschnittlich 10 Personen mehr), die aufgrund ihrer Teilnehmerstärke auch mehr Wertschöpfung erbrachten. Auf den Rängen eins bis drei liegen USA (947), Deutschland (642) und Spanien (595).

Die Alpenrepublik liegt bei den internationalen Meeting Statistiken seit Jahren unter den Top 20 (ICCA) bzw. Top 10 (UIA). „Als Verband der österreichischen Tagungsindustrie freut uns diese Bestätigung für Österreich als international bekannte und anerkannte Tagungsdestination sehr. Es unterstreicht einmal mehr die professionelle Gastgeberrolle unserer Betriebe und Einrichtungen sowie die Angebotsvielfalt aller neun Bundesländer“, beschreibt ACB Präsident Gerhard Stübe die Ergebnisse. Doch auch dieumfangreiche Statistikarbeit, welche das Austrian Convention Bureau (ACB) betreibt, ist mitverantwortlich für die guten Platzierungen. Mit Unterstützung der Convention Bureaus und Tagungsbetrieben in den Bundesländern, erhebt das ACB Team Daten zu fortbildenden Veranstaltungen, welche eine wesentliche Grundlage für die internationalen Rankings bieten.

Rückfragen & Kontakt:

ACB - Austrian Convention Bureau

Jessica Huf, BA

Management Assistant, PR & Statistics

+43 (0)676 576 46 66

j.huf @ acb.at

www.acb.at