Terminaviso: Donnerstag,19.09.,19:00: Diskussion: Schule - Reparaturwerkstatt der Gesellschaft?

Reformstau in der österreichischen Bildungspolitik

Wien (OTS) - In der Schule trifft die Vielfalt der Gesellschaft aufeinander. Die Unterschiede in Herkunft, Bildungshintergrund, finanzieller Leistungsfähigkeit, Sprache, Familienverständnis, erlernten Geschlechterrollen und Autoritätsverständnis, etc. treffen hier aufeinander und sollen in einem gemeinsamen Bildungskanon aufgehen. Zugleich wird erwartet, dass die Institution Schule den Einzelnen immer besser gerecht wird. Unterm Strich stehen die Lehrenden an den Schulen vor immer größeren Herausforderungen.



Die österreichische Bildungspolitik steckt bereits seit Jahrzehnten in einem Reformstau. Nationale und internationale ExpertInnen bleiben weitestgehend ungehört. Dieser Reformstau hat sich durch die letzte Regierung noch verstärkt: es gibt zum Beispiel sogenannte „Brennpunktschulen“, außerdem werden Schulen in freier Trägerschaft nach wie vor diskriminiert. Die österreichische Politik scheint ebenfalls zu akzeptieren, dass immer mehr Erziehungsaufgaben von LehrerInnen übernommen werden müssen, während immer mehr Bildungsaufgaben den Elternhäusern überlassen werden. Damit wird die soziale Segregation weiter verschärft, denn Kinder/Jugendliche, die keine Unterstützung der Eltern erhalten (können), haben nachgewiesenermaßen schlechtere Chancen. Schulen in ärmeren Vierteln mit hoher Arbeitslosigkeit, hohem MigrantInnenanteil oder niedrigerem sozialen Status können zumeist nicht die Unterstützung bieten, die die Kinder/Jugendlichen benötigen. Wird die Schule in Österreich trotzdem oder deshalb immer mehr zur „Reparaturwerkstatt der Gesellschaft“?

Diese und weitere Fragen diskutieren auf Einladung des „Bildungsvereins Offene Gesellschaft“ im Rahmen der Talk-Reihe #zukunftderoffenengesellschaft:

Nikolaus Glattauer: Buchautor, Kolumnist und Schuldirektor in Wien, Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik.

Maria Stern: Lehrerin, Schriftstellerin, Singer-Songwriterin und Parteichefin

Jörg Schmiedbauer: Mehrfach Schüler*Innen- Vater/Opa, langjährige Mitarbeit im Elternrat und Schulvereinsvorstand der Rudolf-Steiner-Schule Wien Mauer.

Moderation: Aleksandra Tulej, Chefin vom Dienst BIBER-Magazin, Journalistin, Leitung Newcomer-Schulprojekt

(Vorbehaltlich allfälliger Änderungen)

Datum: 19.09.2019, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Kolpinghaus Wien-Zentral, 1. Stock, barrierefrei

Gumpendorfer Straße 39, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

#offenegesellschaft - Akademie von JETZT - Liste Pilz

Romana Bartl

+43 699 12696310

rbartl @ bvog.at

bvog.at