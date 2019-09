Datumate veröffentlicht DatuBIM(TM) Version 2.0, seine automatisierte Plattform für Baudatenanalyse und Projektmanagement

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Datumate, führender Anbieter von Lösungen für Baudatenanalyse und drohnengestützte Fotogrammetrie, gab heute die Veröffentlichung von DatuBIM(TM) Version 2.0 bekannt, einer Plattform für effizientes, umfassendes und zeitnahes Projektmanagement. Die neueste Version erweitert die Automatisierungsvorteile auf bestehende und neue Partner und Kunden, von denen viele Designpartner der neu eingeführten Funktionen waren.

Innovative Lösung zur kontinuierlichen Überwachung von Infrastruktur-Bauprojekten, jetzt mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und verbesserten Funktionen, die auf der InterGeo 2019 in Stuttgart, Deutschland, vorgestellt warden

DatuBIM(TM) 2.0 bedient die gesamte Bandbreite der an Infrastruktur-Bauprojekten beteiligten Unternehmen wie Bauunternehmer, Baumanagementunternehmen und Generalauftragnehmer. Mit DatuBIM(TM) sind alle Beteiligten jetzt in der Lage, Management- und Konstruktionsprozesse für die komplexesten Projekte zeitnah und entlang der für sie wirklich wichtigen Mess- und Prozess-KPIs zu überwachen und digital zu dokumentieren.

"Unternehmen wenden sich der Bautechnik zu, um das Projektmanagement zu optimieren und ihre Rentabilität zu verbessern. Datumate erfüllt diese Anforderung und stellt jetzt eine End-to-End-Plattform bereit, um den gesamten Design-Built-Maintain-Lifecyle effizienter zu gestalten", so Tal Meirzon, CEO von Datumate.

DatuBIM(TM) wurde für Geschwindigkeit, technische Genauigkeit und Einblicke in Prozesse konzipiert. Von der Datenerfassung bis zur Analyse liefert DatuBIM(TM) automatisierte Berichte in vVermessungsqualität, die innerhalb weniger Stunden und nicht Wochen erstellt werden. Für jedes Projekt können die Kunden die KPIs festlegen, die sie überwachen möchten, um den Fortschritt zu ermitteln, das Design zu validieren und die Qualität der Projektabwicklung zu kontrollieren.

" Wir haben eine kollaborative, Cloud-basierte Plattform entwickelt, die für alle Projektbeteiligten von Nutzen ist und als unaufdringliche End-to-End-Lösung bereitgestellt wird. Wir haben all dies erreicht, ohne Ergebnisse in Vermessungsqualität zu kompromittieren", so Itay Segev, VP Product and Marketing. "Darüber hinaus haben wir darauf geachtet, dass unsere Plattform eine nahtlose Integration mit führenden Bau-IT-Systemen ermöglicht, die bereits von unseren Kunden eingesetzt werden."

DatuBIM(TM) 2.0 bringt die Nutzung drohnengestützter Daten auf die nächste Stufe: die multidimensionale Digitalisierung der Bauprojektabwicklung. Dank der schnellen Datenverarbeitung durch die Datumate-Software unterstützt die Plattform häufige automatisierte Drohnenflüge, damit Bauherren, Manager und Auftragnehmer stets über alle wesentlichen Prozesse auf der Baustelle informiert sind. Digitale Zwillinge und automatisierte, mehrdimensionale, kundenspezifische Analysen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung, Steuerung und Dokumentierung von Prozessen, Qualität und Budget.

Informationen zu Datumate

Datumate entwickelt und vermarktet innovative Lösungen für die Baubranche. Als ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich der digitalen Transformation verschrieben haben, entwickelt Datumate Software und Dienstleistungen, die Big Data-Analysen, Machine Learning, hochmoderne Computer-Vision sowie Drohnen- und Kameratechnologien nutzen. Unsere Vorzeigeprodukte und -dienstleistungen, DatuBIM(TM) und DatuSurvey(TM), revolutionieren traditionelle Kernprozesse wie das Management von Infrastruktur-Bauprojekten und ermöglichen die Digitalisierung des gesamten Asset-Lifecycle, von der Planung über die Ausführung bis hin zur Wartung.

Für weitere Informationen besuchen Sie Datumate auf der InterGeo Stuttgart (Halle 3, Stand F3.070) oder auf www.datumate.com

Kontakt

Dr. Ursula Ron

Director of Marketing

E-Mail: ursular @ datumate.com Telefon: +972-73-705-7083