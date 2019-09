WK Wien Ruck gratuliert neuem IV-Wien-Präsidium

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an das neu gewählte Präsidium der Industriellenvereinigung Wien rund um ihren Präsidenten Christian C. Pochtler. Ich wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit im Sinne des Wirtschaftsstandorts Wien. Wien steht im globalen Wettbewerb, deshalb müssen wir den Standort gemeinsam vor allem in den Bereichen Bildung, Fachkräfte und Infrastruktur laufend weiterentwickeln“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Gleichzeitig möchte ich mich auch bei Wolfgang Hesoun für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien