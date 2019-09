EINLADUNG: Direktbuchungskongress am Mittwoch, 30. Oktober in Wien

Spannende Denkanstöße und innovative Lösungen für den Hotel Direktvertrieb.

Wien (OTS) - In Wien treffen sich am Mittwoch, den 30. Oktober 2019 Direktoren, Revenue Manager sowie die Online-Experten der Hotellerie, um sich mit den international erfolgreichen Spezialisten aus der Branche auszutauschen – der dritte Direktbuchungskongress öffnet seine Pforten.



Das Arcotel Kaiserwasser beherbergt den Direktbuchungskongress und richtet sich auf bis zu 150 Teilnehmer, in erster Linie die Entscheidungsträger in der Hotelbranche, ein. Diese dürfen sich auf spannende Vorträge, aber eben auch praxisbezogene Workshops und wertvolles Networking freuen, bei denen die heute führenden Experten der Hotelbranche ihre Erfahrungen präsentieren - und diskutieren.



Am Vormittag treten Experten der Branchenführer auf, um den aktuellen Stand des Hotel Direktvertriebs zu referieren. Weitere Schwerpunkte sind die starke und breite Entwicklung der Hotel Technologie, die derzeit im Zusammenhang mit Digitalisierung diskutiert wird, aber auch die Schwerpunkte Metasuchmaschine, Customer-Journey und Markenpositionierung in der Hotellerie. Die Besucher des Direktbuchungskongresses lernen so erfolgreiche Strategien zur Optimierung des Online-Vertriebs und damit zur Steigerung der Rentabilität aus erster Hand kennen.



Der Nachmittag des Events steht im Zeichen von Workshops, die nicht nur die unterschiedlichsten Bereiche bedienen, sondern vor allem mit ihrem Praxisbezug einen echten Mehrwert bieten. So können die Besucher zu den Themen Conversion Optimization, Revenue Management, Gäste Kommunikation sowie Customer Relationship Management (CRM) und Digitales Marketing ganz pragmatische Anregungen für das eigene Hotel erwarten.



Direktbuchungskongress: Hochkarätige Referenten - exzellentes Networking



Die Referentenliste liest sich wie das "Who is Who" der Branche:



+ Des O´Mahony, Bookassist - CEO.

+ Ian Miller, Senior Lecturer - Ecole Hôteliere de Lausanne.

+ Satyan Joshi, Google - Hotel Ads Business Leader.

+ Charlotte v. Fircks, Client Solutions Manager Travel - Facebook

+ Jan Sammeck, Director E-Commerce - Deutsche Hospitality

+ Thomas Reisenzahn, Prodinger Tourismusberatung - CEO



Das Veranstaltungsdesign des Direktbuchungskongress bietet den TeilnehmerInnen darüber hinaus eine Expertenfläche für direkte Gespräche sowie genügend Raum für spontane Begegnungen und neue Kontakte.



Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Workshops und Vortragenden sowie zur Anmeldung finden Sie hier .



Nur bis zum 30. September können Interessierte die vergünstigten Tickets direkt auf der Website bestellen.

Der Dritte Direktbuchungskongress Wien | #DBKW19

Das Event für Hoteliers, die Ihren Direktvertrieb verstärken wollen!

Datum: 30.10.2019, 08:30 - 17:30 Uhr

Ort: Arcotel Kaiserwasser

Wagramer Straße 8, 1220 Wien, Österreich

Url: https://www.direktbuchungskongress.wien/

Rückfragen & Kontakt:

Bookassist Österreich

Mario Clemente Cejudo

Bookassist GF

+43 1 890 34 95

mario.clemente @ bookassist.com

www.bookassist.at