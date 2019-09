Schreiben statt streiken: "Wie wir die Erde retten"

Klimaprojekt einer 18-Jährigen: Drei Bücher für Generationen ab 20.9.2019 im Buchhandel.

Reinach/Schweiz (OTS) - Während andere poltern und streiken, greift Lisa Schneider subtil zur Feder. Die 18-Jährige hat mit ihrem Vater und Co-Autor Alfonso Pecorelli ein einzigartiges Klimaschutzprojekt verwirklicht: Eine Buchreihe aus drei Werken, die Erwachsene und Kinder zum Nachdenken anregen sollen. Schon das Hauptwerk „Wie wir die Erde retten“ hat es in sich. Schneider weist mit eindringlichen Worten auf die Folgen der ausufernden Eingriffe in die Natur hin. Totalverzicht sei nicht die Lösung, jeder habe ein Recht auf Genuss. Clever: Notizseiten fordern die Leser auf, den eigenen Umweltbeitrag oder kritische Gedanken zu notieren.

Bei ihrer Arbeit stieß Schneider auf die legendäre Rede von Chief Seattle. Schon 1854 hat der Indianerführer den Schutz der Erde angemahnt. Ein visionäres Plädoyer, heute aktueller denn je. Die beiden Autoren haben die überlieferte Rede ins Hauptwerk eingewoben und sie erachten sie als so relevant, dass auch ein separates Buch daraus entstand. Liebevoll illustriert, eignet sich „Botschaft an die Menschheit“ schon für Grundschüler.

„Mission: Umweltschutz - Lillis Abenteuer“ ist für Kinder ab 3 Jahren verfasst. Es ist die bebilderte Geschichte eines kleinen Mädchens, das durch eine wundervolle Welt zieht und Freu(n)de in der Natur findet. Eine Geschichte, die Kindern erzählt, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen. Hier klopft das Herz der aufgeweckten Jungautorin am stärksten: Ihrer Meinung nach sind Kinder der Schlüssel zum Gelingen allen Wandels. Download Cover- und Autorenfotos



Lisa Schneider ist leidenschaftliche Autorin. Bildung ist für die Jungautorin ein hohes Gut, so wurde sie 2018 für „Jugend forscht Schweiz“ nominiert, 2019 nahm sie an einem Forschungsprogramm am Zentrum für Molekular-Biologie der Universität Basel teil.

Wie wir die Erde retten, HC geb., 240 Seiten, € 19,60 (A), € 19,00 (DE), CHF 24,00 ISBN 978-3-9525097-0-8

Botschaft an die Menschheit, HC geb., 112 Seiten, ab 8 Jahren, € 17,50 (A), € 17,00 (DE), CHF 22,00 ISBN 978-3-9525097-1-5

Mission: Umweltschutz - Lillis Abenteuer, HC geb., 64 Seiten, ab 3 Jahren, € 14,40 (A), € 14,00 (DE), CHF 19,00 ISBN 978-3-9525097-7-7

