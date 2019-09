WeWork Rio Centro und HERE Mobility schließen sich zusammen, um der lokalen WeWork-Community ein neues Mobilitätserlebnis zu bieten

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) - HERE Mobility und WeWork Rio Centro gaben heute den Start des in WeWork Rio Centro zugänglichen "neuen Mobilitätserlebnisses" bekannt. Die Veranstaltungswoche, die ganz dem Thema Mobilität gewidmet ist, macht die WeWork Rio-Community mit einem breitgefächerten Angebot an täglichen Aktivitäten und der Bereitstellung von Pendeloptionen für WeWork Rio-Mitglieder durch den HERE-Mobilitätsmarktplatz mit den HERE Mobility-Lösungen vertraut.

Im Rahmen der Mobilitätswoche stellt HERE Mobility sein Mobiltätsmarktplatz- Dienstleistungsangebot in den Räumlichkeiten von WeWork Rio Centro vor und bietet WeWork-Mitgliedern ein aufregendes Mobilitätserlebnis

Die Partnerschaft betont die Wichtigkeit von Transportmöglichkeiten in unserem Alltag und zeigt auf, welchen Wandel Mobilität unterläuft, um den sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnissen gewachsen zu sein. Die Kooperation befähigt die WeWork-Community dazu, durch den HERE-Mobilitätsmarktplatz, eine B2B-Plattform, die Unternehmen Fahrtmöglichkeiten für Kunden, Besucher oder Mitarbeiter über eine einzige Benutzeroberfläche buchen lässt, eine Vielfalt an Transportdiensten in Anspruch zu nehmen. Das Dienstleistungsangebot des Mobilitätsmarktplatzes wird an der WeWork-Rezeption angeboten und lädt sämtliche WeWork Rio-Mitglieder zu einer reibungslosen Buchung ihrer Transportoption ein.

"Es freut uns sehr, mit WeWork zusammenarbeiten zu dürfen, um intelligente Mobilitätslösungen anzubieten, die unternehmerischen Anforderungen gerecht werden und WeWork-Mitgliedern ein problemloses Pendeln von und hin zu WeWork Rio Centro ermöglichen", so Liad Itzhak, SVP, Head of HERE Mobility.

Von WeWork: "Vierzig Prozent aller WeWork-Mitglieder weltweit haben Autofahrten hin zu ihrem Arbeitsplatz eingestellt und sind auf nachhaltigere Mobilitätsformen umgestiegen. Als ein Unternehmen, das eine grünere und effizientere Mobilitätszukunft unterstützt, freut uns unser Zusammenschluss mit HERE Mobility sehr, um über neue Mobilitätslösungen aufklären zu können und unsere Community-Mitglieder und -Gäste unsere Büros auf eine ökologische und problemlose Art erreichen zu lassen."

Informationen zu HERE Mobility

HERE Mobility beschreibt den Geschäftsbereich Mobilität von HERE Technologies und hat sich zu einer Demokratisierung des Mobilitäts-Ökosystems verpflichtet, um Mobilitätseffizienz zu erzielen. Durch seine hochmodernen Technologien konnte HERE Mobility einen offenen und wettbewerbsfähigen Smart-Mobility-Marktplatz für sämtliche Transportdienste schaffen, der Mobilitätsangebot und -nachfrage in Echtzeit miteinander verbindet, um Menschen und Unternehmen weltweit zu mehr Leistungsfähigkeit zu verhelfen.

Durch die Bereitstellung entsprechender Mittel und Technologien macht HERE Mobility MaaS rund um den Globus problemlos nutzbar und zugänglich. Seit HERE Mobilitys Marktstart im Januar 2018 sind Transportunternehmen aus über 500 Städten Europas, den USA und Lateinamerika mit insgesamt mehr als zwei Millionen Fahrzeugen Teil des HERE-Mobilitätsmarktplatzes geworden. Der HERE-Mobilitätsmartkplatz ist bereits in Dutzenden Städten weltweit aktiv, einschließlich Amsterdam, Athen und Barcelona und soll sich 2019 auf mehr als 100 Städte erweitern. Erfahren Sie hier mehr.

Informationen zu WeWork

WeWork ist die Plattform für Entwickler. Wir bieten vielen tausend Mitgliedern weltweit einen angenehmen Arbeitsraum, eine inspirierende Gemeinschaft und inhaltsvolle Unternehmensdienste. Unsere Gemeinschaft, die Startups, Freiberufler, Kleinunternehmen und große Korporationen umfasst, wird von dem Wunsch vereint, unsere Mitglieder inhaltsvolle Tätigkeiten ausüben zu lassen und ihr Leben sinnvoll zu gestalten - sie sollen Teil von etwas sein, das größer als wir selbst ist.

WeWork ist ein Privatunternehmen mit über 2000 Mitarbeitern, das 2010 in New York City von Adam Neumann und Miguel McKelvey mitgegründet wurde.

