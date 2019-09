CHINT präsentiert auf CITIE seine Vision einer Fabrik der Zukunft

Wenzhou, China (ots/PRNewswire) - CHINT, Chinas führender Anbieter von Smart Energy-Lösungen, präsentierte auf der Conference on Internet of Things for Industry and Energy (CITIE), die vom 10.-13. September in Wenzhou in der Provinz Zhejiang stattfand, sein ganzheitliches Produktsortiment.

Austragungsort war das International Convention & Exhibition Center in Wenzhou. In 12 erlebbaren Ausstellungsbereichen konnten sich die Besucher über das wachsende vernetzte System von Energieversorgung und hochmoderner Technologie informieren. CHINT stellte auf der Konferenz verschiedene intelligente Produkte und digitale Modelle für die Sektoren Energie, Automatisierung, Fertigung und City-Management vor. Das Publikumsinteresse an dem CHINT-System war groß, mit dem neue Energiequellen und moderne Stromnetze, Industrieparks, das produzierende Gewerbe und Versorgungsbetriebe zentral vernetzt werden. Ein weiteres Highlight am CHINT-Stand waren eigenentwickelte innovative Lösungen für das Internet der Dinge in den Bereichen Energie und Industrie.

"Wir sind glücklich darüber, auf der CITIE die CHINT-Produkte zur Schau zu stellen. Besucher können die Funktionsweise unseres einzigartigen Systems live erleben", sagte Nan Cunhui, Chairman der CHINT Group.

Intelligente neue Energiesysteme

CHINT entwickelt PV-Produkte und -Dienstleistungen, die in aller Welt zum Einsatz kommen. Im Ausstellungsbereich wurde das Publikum genau über die maßgeschneiderten PV-Projekte informiert, die rund um den Globus realisiert wurden. Zum Leben erweckt wurden sie durch 3D-Modellierung, Live-Streaming und operative Echtzeitdaten.

Intelligente Energieversorgung

CHINT präsentierte innovative Energielösungen für Automatisierung und Überwachung der Energieversorgung sowie Stromverteilung. Ein digitales, maßstabsgetreues Modell transportierte die Besucher entlang einer digitalen Achse mit futuristischen Lösungen, darunter visionäre Bahnhöfe, Kraftwerke sowie Geschäfts- und Wohnhäuser - allesamt Teil einer vernetzten Welt.

Intelligente Fertigung

Die Gäste konnten zum ersten Mal die Anlagen- und Fertigungsleistungen von CHINT erleben, inklusive eines interaktiven Modells einer Werkhalle. Über eine digitale Überwachungsplattform konnten die Besucher die Fabrik manuell steuern. Wer den Prozess erfolgreich beherrscht, kann sein eigenes hergestelltes Produkt mit nach Hause nehmen, nachdem es vom Band rollt.

Informationen zu CHINT

CHINT ist ein weltbekannter Anbieter von Smart Energy-Lösungen. Der Trend geht in Richtung integrierte Entwicklung bei moderner Energieversorgung, intelligenter Fertigung und digitaler Technik. Daher hat CHINT die Geschäftsstrategie "One Cloud & Two Nets" entwickelt, ein System der Stromversorgung, das aus Einspeisung, Speicherung, Übertragung, Verteilung und Verbrauch besteht. CHINT, das sich immer mehr zu einem Plattform-Unternehmen entwickelt, bietet öffentlichen Institutionen, industriellen und kommerziellen Anwendern sowie Terminal-Nutzern ein Komplettpaket aus Energielösungen und baut dazu eine regionale Ökosphäre für intelligente Energieversorgung auf.

Website: http://en.chint.com/ Facebook: https://www.facebook.com/chintgroup/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chintelectric/ Twitter: https://twitter.com/GroupChint

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/995975/CHINT2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/995974/CHINT1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

MangMang Zhang

+86-188-6874-0840

zhangmm @ chint.com