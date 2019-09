Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec gratuliert Pensionistenverband zum 70-Jährigen Bestehen

Korosec betont die Wichtigkeit von Seniorenorganisationen für die Gemeinschaft und gegen Einsamkeit im Alter.

Wien (OTS) - „Als Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes möchte ich dem Pensionistenverband Österreich herzlich zu seinem 70. Jubiläum gratulieren!“, so Ingrid Korosec anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung des PVÖ am 17. September.

Korosec hebt auch die große Bedeutung von Seniorenorganisationen hervor. „Sie bieten Seniorinnen und Senioren vielfältige Aktivitäten wie Sport, gemeinsame Reisen oder Wanderungen. So fördern sie nicht nur die Gemeinschaft, sondern bieten einen Anhaltspunkt und beugen Einsamkeit im Alter vor“, betont Korosec. Auch generationsübergreifende Initiativen wie die Lesepatenschaft in Volksschulen würden das Miteinander von Jung und Alt fördern, so die Seniorenbund-Präsidentin. „Darüber hinaus haben die Seniorenorganisationen wichtige politische Aufgaben im Rahmen des Österreichischen Seniorenrats als gesetzlich festgelegter und äußerst wichtiger Interessensvertretung der älteren Generation“, so Korosec weiter.

Der Österreichische Seniorenrat stellt seit 2000 auch den fünften Sozialpartner dar. Hier betont Korosec die gute und enge Zusammenarbeit zwischen Seniorenbund und Pensionistenverband. „Das ist unumgänglich, um für die Seniorinnen und Senioren eine schlagkräftige politische Interessensvertretung sicherzustellen“, sagt sie.

„Ich freue mich darauf, auch in den kommenden Jahren in guter Zusammenarbeit mit dem Pensionistenverband weiter für die Belange der älteren Generation und ein gutes Einvernehmen zwischen den Generationen einzustehen“, sagt Ingrid Korosec abschließend.

