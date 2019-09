Einladung zur Pressekonferenz von Drei „Wien-Premiere für 5G im Echtbetrieb.“

am 18. September 2019, 15:00 Uhr im Presseclub Concordia

Wien (OTS) - Nach der Europa-Premiere von Pre5G und dem erfolgreichen 5G Testbetrieb auf dem Wiener Rathausplatz setzt Wien den nächsten Schritt in die digitale Zukunft. Am Mittwoch nehmen Wiens Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke und Drei CEO Jan Trionow 5G in der Bundeshauptstadt in Echtbetrieb.

- Peter Hanke, Digitalisierungsstadtrat der Stadt Wien

- Jan Trionow, CEO von Drei



Datum: 18.09.2019, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, 1. Stock

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

