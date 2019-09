Marcel Stalder neuer CEO der Chain IQ Group (FOTO)

Zürich (ots) - Der Verwaltungsrat der Chain IQ Group hat Marcel Stalder per 1. November 2019 im Rahmen seiner langfristigen, strategischen Planung zum neuen Group CEO ernannt. Der bisherige Group CEO Urs Dogwiler wird per 31. Oktober 2019 zurücktreten.

Die Ernennung des neuen Group CEO ist das Ergebnis der langfristigen, strategischen Planung des Verwaltungsrats. Im Rahmen der jährlichen regulären Prüfung Anfang 2019 kamen der Verwaltungsrat und Urs Dogwiler zur Übereinkunft, dass mit dem Erreichen der vereinbarten Ziele einer strategischen und operativen Transformation für beide Seiten der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit Chain IQ die nächste Phase einzuleiten. Das Unternehmen dankt Urs Dogwiler für seine herausragende und prägende Tätigkeit. Die Wahl des neuen Group CEO unterstreicht den Anspruch von Chain IQ, das Wachstum weiter voranzutreiben und die Marktpräsenz deutlich auszubauen.

Urs Dogwiler wird am 31. Oktober 2019 seine Aufgaben an Marcel Stalder übergeben, der per 1. November 2019 nahtlos übernimmt. In die Amtszeit von Urs Dogwiler fällt die kontinuierliche Steigerung des profitablen Umsatzes, die strategische Transformation der globalen Organisationsstruktur sowie die erfolgreiche Diversifizierung der Einkaufsdienstleistungen des Unternehmens. So präsentiert sich Chain IQ heute als ein weltweit führendes Beschaffungs- und Dienstleistungsunternehmen, das über 50 internationale, renommierte Grosskunden aus verschiedensten Branchen in über 20 Ländern bedient.

Claudio Cisullo, Gründer und Executive Chairman der Chain IQ Group: «Urs Dogwiler hat Chain IQ in den letzten vier Jahren nachhaltig transformiert und erwarb sich ausserordentliche Verdienste. Heute ist die Chain IQ Group strategisch und operativ sehr gut aufgestellt, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Er setzte erfolgreich ein umfangreiches Change-Programm um und machte Chain IQ zu einem kundenorientierten, diversifizierten und kosteneffizienten Einkaufsdienstleister. Ich danke Urs Dogwiler für seinen ausserordentlichen Einsatz sowie sein enormes Engagement und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft - es war mir eine grosse Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten.»

Marcel Stalder wechselt von EY, wo er zuletzt als Market Leader Germany, Switzerland, Austria tätig war, zur Chain IQ Group. Darüber hinaus war er Country Managing Partner Switzerland und Mitglied sowohl der Geschäftsleitung als auch des Verwaltungsrats von EY Switzerland. Marcel Stalder ist eine hochmotivierte, charismatische und zielorientierte Führungspersönlichkeit mit einem sehr analytischen, strukturierten Ansatz und starker Durchsetzungskraft. Nach 23 Jahren bei EY tritt er nun seinem persönlichen Karriereziel entsprechend in eine ambitionierte, unternehmerorientierte Firma ein. Mit seiner langjährigen Expertise in der strategischen Entwicklung und Wachstumsförderung wird der neue Group CEO von Chain IQ, basierend auf der initiierten Strategie, die internationale Marktabdeckung und das globale Wachstum weiter forcieren und die Innovationskraft gestützt auf Technologie und Digitalisierung stetig vorantreiben.

Claudio Cisullo: "Wir freuen uns, dass wir mit Marcel Stalder einen hochprofessionellen und führenden Spezialisten für Strategieberatung und -entwicklung mit überzeugender Leadership und umfangreicher globaler, strategischer Expertise gewinnen konnten. Mit seiner enormen Erfahrung, seinem Netzwerk und seinen Fähigkeiten passt er perfekt zu unserem Unternehmen und ist bestens gerüstet, die Chancen der Zukunft aktiv zu nutzen, starkes nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und Chain IQ auf das nächste Level zu heben".

Die Medienmitteilung ist verfügbar unter www.chainiq.com/media-releases

Chain IQ ist ein unabhängiges globales Dienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden strategische, taktische und operative Einkaufslösungen bietet. Chain IQ operiert aus seinen Hauptstandorten - Zürich (Hauptsitz), New York, London, Singapur, Mumbai und Bukarest - und betreut derzeit mehr als 20 Länder (einschliesslich China, Hong Kong, Japan und Australien).

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Elisabeth Ehrsam, Head of Public Relations and Public Affairs to the Chairman, Chain IQ Group, elisabeth.ehrsam @ chainiq.com