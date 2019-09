AVISO – 18.9., 11 Uhr: Ottakring: Grundsteinlegung für Sanierung und Erweiterung zweier Schulen

Neue Schulräume für Volksschule und Neue Mittelschule in der Landsteinergasse und Wiesberggasse

Wien (OTS) - Um den Bedarf an zusätzlichem Schulraum abzudecken, werden die Schulen in der Landsteinergasse und in der Wiesberggasse in Wien-Ottakring erweitert, aufgestockt und generalsaniert. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Franz Prokop, der Leiter der Stadt Wien – Wiener Schulen, Robert Oppenauer, sowie Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak legen kommenden Mittwoch, den 18.9., um 11 Uhr den Grundstein für das Großprojekt.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Film- und Fototermin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Grundsteinlegung für Sanierung und Erweiterung zweier Schulen

Zeit: Mittwoch, 18.9., 11 Uhr

Ort: Landsteinergasse 4, 1160 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Mario Scalet

K wie Scalet e.U.

Unternehmenskommunikation für

WSE Wiener Standortentwicklung GmbH

+43 676 317 94 51

mario.scalet @ wse.at