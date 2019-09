Wölbitsch: Gefällige Flächenwidmungen im Austausch für Spenden an Grün-nahe Vereine?

Ermittlungen gegen Grünen Ex-Planungssprecher Chorherr – Grün-naher Verein muss alle Zahlungen offenlegen – Dringliche Anfrage an Hebein soll zur Aufklärung beitragen

Wien (OTS) - „Die lapidare Erklärung der Grünen Vizebürgermeisterin Hebein ist mehr als dürftig. Klar ist und bleibt: Die Optik bei rot-grünen Flächenwidmungen und Immobiliendeals ist mehr als schief. Wir wollen lückenlose Aufklärung über die laufenden Ermittlungen gegen den Grünen Ex-Planungssprecher Christoph Chorherr. Denn die Frage ist nach wie vor offen: Gab es gefällige Flächenwidmungen im Austausch für Spenden an Grün-nahe Vereine?“, fragt Stadtrat Markus Wölbitsch in Richtung Grüne Wien. „Wir bringen deshalb die Dringliche Anfrage an die Grüne Planungsstadträtin jetzt erst recht ein“, so der ÖVP-Stadtrat. „Hebein muss aufklären, welche Flächenwidmungen im Mittelpunkt der Ermittlungen der Korruptionsbehörden stehen und bei welchen Flächenwidmungen der Grüne Ex-Planungssprecher Christoph Chorherr federführend aktiv war.“

„Hebein muss weiters aufklären, ob und wie viel Geld zu Grün-nahen Vereinen geflossen ist. Die Rolle von Christoph Chorherr wirft zahlreiche Fragen auf, die beantwortet werden müssen. Alle Spenden an seine Vereine müssen offengelegt werden. Unsere Dringliche Anfrage soll Licht ins Dunkel des grünen Immobilien-Sumpfes bringen!“ Die Stadt Wien müsse es endlich schaffen, saubere Flächenwidmungen zu realisieren, die nicht mit Spenden an Grün-nahe Vereine in Verbindung gebracht werden können.

