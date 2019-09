Nachspeise macht Sinn: Königstiger hilft Schimpanse

GOURMET Kids unterstützt mit gesundem Bio-Riegel von NUSSYY® die Arbeit von Jane Goodall

Wien (OTS) - Kinder der Schulen in Wien und Umgebung dürfen sich freuen: Denn am 18. September steht als Nachspeise ein besonderer Bio-Riegel auf dem Speiseplan. Mit dem Kauf der 25.000 Riegel unterstützt GOURMET Kids gemeinsam mit den Schulkindern und NUSSYY® die Jane Goodall Stiftung. „Verantwortung sowohl unseren kleinen Gästen, als auch der Natur und Umwelt gegenüber, hat bei uns einen hohen Stellenwert. Ziel dieser Aktion ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern auch auf die wichtige Arbeit für den Natur-und Tierschutz des Jane Goodall Instituts aufmerksam zu machen,“ freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET über die Kooperation. Mit einem Button auf den Speiseplänen wird in den Schulen, bei den Kindern und bei den Eltern Interesse für das Thema geweckt. Neben dem Betrieb von Schutzstationen für Schimpansen und Initiativen zur Aufforstung und Renaturierung investiert die Jane Goodall Stiftung auch in Schul- und Schulausbildungsprojekte.

Pionier für gesundes Schulessen und Bio

GOURMET Kids ist als verantwortungsvoller Partner für Kindergarten- und Schulverpflegung bereits seit über 20 Jahren Bio-zertifiziert. Mindestens 40 Prozent der Rohstoffe stammen aus biologischer Landwirtschaft, mehr als zwei Drittel aller Zutaten kommen aus Österreich. Damit essen die Kinder oft deutlich mehr Obst, Gemüse sowie Fleisch-, Milch- und Getreideprodukte in regionaler BIO-Qualität als zu Hause. „Der Bio-Riegel von NUSSYY® ist aus 100% natürlichen Zutaten gemacht. Damit passt der Riegel gut zu uns und unserem Speiseplan“, so Ertl-Huemer.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben dabei einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at.

