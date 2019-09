ORF III am Dienstag: ORF-Korrespondenten in „Runde der WahlbeobachterInnen“, „erLesen“ zum Schulstart

Außerdem: Kleinkunst-Doppel mit „Gernot & Niavarani“ und Andreas Vitásek

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 17. September 2019, widmet sich ORF III Kultur und Information zunächst der österreichischen Innenpolitik. In der „Runde der WahlbeobachterInnen“ (20.15 Uhr) kommen diesmal die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bei Roland Adrowitzer zusammen und beleuchten den österreichischen Wahlkampf aus internationaler Perspektive. Zu Gast sind Ernst Gelegs (Budapest), Mathilde Schwabeneder (Rom), Birgit Schwarz (Berlin) und Peter Fritz (Brüssel).

Danach steht ein Kleinkunst-Doppel auf dem Programm: Den Auftakt macht Teil zwei von Viktor Gernots und Michael Niavaranis Programm „Zwei Musterknaben“ (21.05 Uhr). Danach hält Andreas Vitásek um 22.10 Uhr einen „Fiebermonolog“ in seinem Programm „39,2 Grad“.

Anschließend beleuchtet das ORF-III-Büchermagazin „erLesen“ (23.15 Uhr) das vielschichtige Thema Bildung. Zu Gast sind der Gründer der Berufsorientierungsplattform „whatchado“ Ali Mahlodji, Autor und Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule, Andreas Salcher, die psychologische Beraterin Sandra Teml-Jetter sowie Lerncoach Benjamin Hadrigan. Ali Mahlodji brach ein Jahr vor seiner Matura die Schule ab – holte diese aber ein paar Jahre später nach –, jobbte in zahlreichen und vielseitigen Berufen und entdeckte so, wie schwierig es für junge Menschen ist, eine Berufswahl zu treffen. Mit seiner Plattform „whatchado“ versucht er Inspiration zu schaffen und junge Menschen dazu zu bringen, ihre Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen. Andreas Salcher ging mit der Gründung der Sir-Karl-Popper-Schule, einer Schule für Hochbegabte in Wien, neue Wege in der Bildungsarbeit. Nun ist die Neufassung seines Bestsellers „Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde“ erschienen. Die psychologische Beraterin Sandra Teml-Jetter verfasste gemeinsam mit Jeannine Mik den Ratgeber „Mama, nicht schreien!: Liebevoll bleiben bei Stress, Wut und starken Gefühlen“. Benjamin Hadrigan wird zwar erst 2020 maturieren, studiert aber schon außerordentlich an der Wirtschaftsuniversität Wien – und das obwohl ihm Schule und Lernen lange keine Freude bereiteten. In seinem Buch „#Lernsieg. Erfolgreich lernen mit Snapchat, Instagram und WhatsApp“ verknüpft er das liebste Hobby der Schüler/innen mit Lernstrategien.

