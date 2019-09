3 Tage #freiburggefühle in der „Green City“ – sonnenverwöhnt und lebensfroh

Wien (OTS) - Freiburg ist bekannt als sonnenverwöhnte Universitätsstadt, als geschichtsträchtiger Wissenschaftsstandort erster Güte, aber auch als pulsierende Sportstadt. Die lebensfrohe Schwarzwaldhauptstadt glänzt international durch die Themen Solartechnik, Verkehrspolitik und Umwelt- und Klimaschutz. Die „Green City“ erhält ihren Namen nicht nur durch die hochkarätige Erforschung von erneuerbaren Energien, sondern auch durch die umliegenden Wälder und Weinberge. Freiburg gilt es am besten mit der 3 Tage WelcomeKarte, mit welcher alle Busse und Bahnen befahrbar sind, zu erkunden. Am ersten Tag lohnt es sich, in die Green City Stadtteile einzutauchen. Am zweiten Tag lockt die Aussicht am Schauinsland, auf den Deutschlands längste Umlaufseilbahn, führt. Abschließend entspannt man am dritten Tag entweder im einzigartig schönen Keidel Thermalbad oder radelt aktiv an der Dreisam entlang. Eines ist jedoch sicher – drei Tage lang #freiburggefühle bleiben in Erinnerung.

2020 feiert Freiburg das 900-jährige Stadtjubiläum und lässt Besucherinnen und Besucher staunen. Das Festwochenende vom 10. bis 14. Juli 2020 sollte man sich bereits vormerken.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Freiburg 3 Tage WelcomeKarte finden Sie HIER

