Blümel: Gerechtigkeit für die Leistungswilligen und Einsatzbereiten in unserem Land

Neue Volkspartei sorgt für leistungsfreundliches Klima – Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein

Wien (OTS) - „Wir wollen, dass die Leistungswilligen in unserem Land wieder ein leistungsfreundliches Klima vorfinden. Wer mehr leistet, darf nicht bestraft werden. Wer mehr arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Deswegen senken wir die Steuern, entlasten die Familien und fördern Eigentum“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel angesichts der heute präsentierten Steuerpläne von Sebastian Kurz. „Wir stehen dabei für eine verantwortungsvolle Steuerpolitik mit einer nachhaltigen Entlastung – ohne neue Steuern oder Schulden auf Kosten der nächsten Generation“, so Blümel.

Ziel ist und bleibt es dabei, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken sowie vor allem kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. „Wir wollen unseren eingeschlagenen Weg der Entlastung fortsetzen und ausbauen“, so Blümel. Wer sich erstmals Eigentum erarbeite und anschaffe, soll deshalb von staatlichen Gebühren befreit werden. „Damit wollen wir es jungen Menschen erleichtern, Eigentum zu schaffen“, so Blümel. Auch wer Überstunden leistet, soll stärker entlastet werden, damit am Ende mehr übrig bleibt. „Damit sorgen wir für Gerechtigkeit für die Leistungswilligen und Einsatzbereiten in unserem Land.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/