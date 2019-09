„DIE.NACHT“: Tobias Pötzelsberger und Hazel Brugger bei „Willkommen Österreich“ am 17. September

Außerdem: Neue Folge von „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers

Wien (OTS) - Seit seinem mehrstündigen Moderationsmarathon während der Ibiza-Affäre ist Tobias Pötzelsberger das neue Gesicht der ORF-Information. In der ersten Ausgabe von „Willkommen Österreich“ nach der Sommerpause am Dienstag, dem 17. September 2019, um 22.10 Uhr in ORF 1 begrüßen Stermann und Grissemann den gebürtigen Oberösterreicher erstmals im „Willkommen Österreich“-Studio. Außerdem ist die Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger zu Gast. Sie tourt zurzeit mit ihrem zweiten Solo-Programm „Tropical“ durch den deutschen Sprachraum. Also bleibt das Motto auch in dieser Saison dasselbe: Gags, Gags, Gags und zwei fantastische Gäste! Gleich danach steht die zweite Folge des schwarzhumorigen Serienhits „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers, Martin Gedeck und Nora Tschirner auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.10 Uhr

Während der „Sommergespräche“ saß Tobias Pötzelsberger jede Woche einem anderen Spitzenkandidaten bzw. einer anderen Spitzenkandidatin der österreichischen Parteien gegenüber. Jetzt trifft der ORF-Journalist auf Stermann und Grissemann. Auch abseits seiner ORF-Aufgaben hatte er viel zu tun – mit seiner Band „The More Or The Less“ brachte er zwei Alben heraus. Wäre ein Wechsel zurück zur Musik möglich und würde er dann die Erfahrungen der „Sommergespräche“ in seinen Liedern verarbeiten? Das verrät Pötzelsberger in „Willkommen Österreich“.

Hazel Brugger kann für die „heute show“ zum Beispiel schrägen Impfgegnern und Impfgegnerinnen noch schrägere Fragen stellen. Sie kann aber auch ganz alleine auf der Bühne stehen und mit ihrem bitterbösen Humor für Lacher sorgen. „Tropical“ heißt das zweite Solo-Programm der Schweizer Stand-up-Comedian. Ihre Österreich-Auftritte sind bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Mit 25 Jahren hat es Hazel Brugger in die witzigsten deutschen Comedy-Formate geschafft. Über ihre Pläne für die Zukunft sprich sie mit Stermann und Grissemann.

„Arthurs Gesetz“: Folge 2 um 23.15 Uhr

Nach dem Tod ihres Zuhälters will Arthur mit Jesse durchbrennen. Doch seine Frau Martha will das auf keinen Fall zulassen. Unterdessen versucht Marthas Zwillingsschwester Muriel (ebenfalls Martina Gedeck) das gemeinsam begangene Verbrechen der vergangenen Nacht zu vertuschen. Ihr ehrgeiziger Polizeikollege Jerome (Michael Klammer) und ein überraschend aufgetauchter Zeuge durchkreuzen jedoch ihren Plan. Und plötzlich gibt es einen zweiten Toten.

