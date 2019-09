Toto: Fünffachjackpot - rund 190.000 Euro warten

2 Zwölfer zu jeweils 5.400 Euro

Wien (OTS) - Wer in der bevorstehenden Toto Runde 38A ein besonders glückliches Händchen hat, der kann im Idealfall 350.000 Euro oder sogar noch ein bisschen mehr gewinnen.

Denn da es zuletzt abermals keinen Dreizehner gab, geht es um einen Fünffachjackpot mit rund 190.000 Euro. Auch in der Torwette geht die Jackpot-Serie in die nächste Runde, und fünf richtige Ergebnisse würden so an die 40.000 Euro bringen. Und sollte es gelingen, einen Dreizehner und die Torwette auf einem Wettschein zu tippen, dann käme auch noch der Hattrick dazu, dessen Gewinntopf mit rund 122.000 Euro gefüllt ist.

Einem Wiener und einem Niederösterreicher gelang es zuletzt, zwölf Spiele richtig zu tippen, und damit gewannen beide jeweils 5.400 Euro. In der Torwette gab es vier Gewinne – aber nur zwei Gewinner – im zweiten Rang, denn ein Oberösterreicher und ein Kärntner erzielten per Systemschein jeweils zweimal vier richtige Ergebnisse und erhalten damit jeweils zweimal 531 Euro.

Annahmeschluss für die Toto Runde 38A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37B

5fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 173.569,12 – 190.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 5.400,50 17 Elfer zu je EUR 141,10 124 Zehner zu je EUR 38,70 1.284 5er Bonus zu je EUR 1,50

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 2 / 1 X 1 1 X 1 2 2 X 2 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 35.707,68 Torwette 2. Rang: 4 zu je EUR 351,60 Torwette 3. Rang: 32 zu je EUR 32,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 121.993,50

Torwette-Resultate: 0:2 0:2 0:1 1:2 1:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at