Hinkommen und Mitmachen - Wiesenpflegeaktionen in Wien

Artenreiche Wiesen als Lebensraum brauchen die richtige Pflege

Wien (OTS) - Die Stadt Wien-Umweltschutz lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen ein, sie bei der Wiesenpflege zu unterstützen! Jede helfende Hand ist beim Zusammenrechen des Mähguts herzlich willkommen. Nebenbei gibt es von Expertinnen und Experten der Stadt Wien viel über den Lebensraum Wiese zu erfahren. Die nächste Wiesenpflegeaktion findet am kommenden Freitag, dem 20. September am bei der Wotrubakirche statt. Alle Termine und Informationen zum Mitmachen unter www.umweltschutz.wien.at.

In Wien gibt es unterschiedliche Wiesentypen – vom Trockenrasen bis zu Feuchtwiesen. Allen gemeinsam ist, dass sie Lebensraum für zahlreiche unterschiedliche Arten von Pflanzen und Tieren darstellen. Damit diese Wiesen nicht von Büschen oder Bäumen überwachsen werden, müssen sie ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden. Um Tieren das Abwandern und Pflanzen das Aussamen zu ermöglichen wird das Schnittgut erst nach ein paar Tagen zusammengerecht und abtransportiert.

Eine Wiese ist mehr als nur Gras

Wird in Wien von einer Wiese gesprochen, denken viele an Rasenflächen – doch eine naturnahe Wiese ist etwas völlig anderes: Während im „Rasen“ oft nur eine Grassorte vertreten ist, die Insekten und anderen Lebewesen kaum etwas zu bieten hat, sind Wiesen durch eine Mischung an Gräsern und Kräutern gekennzeichnet. Diese bieten pflanzenfressenden Insekten eine Nahrungsbasis, vor allem auch durch das vielfältige Nektar und Pollenangebot. Darüber hinaus gibt es aufgrund der unterschiedlichen kleinklimatischen Verhältnisse ideale Lebensraumbedingungen für z. B. Amphibien, Reptilien, Igel und Heuschrecken, Schmetterlinge und Käfer.

Auf Wiesen gibt es eine Menge zu entdecken, etwa seltene Orchideen in den Kalk-Trockenrasen im Natura 2000-Schutzgebiet am Georgenberg oder die Schopf-Traubenhyazinthe an den Säumen der Schafbergwiesen im Landschaftsschutzgebiet Hernals. Auch Spezialisten unter den Insekten profitieren von der Vielfalt am Schafberg: Die Zartschrecke ernährt sich beispielsweise von den Blättern der Platterbse, die Raupe des Esparsetten-Widderchens von ebendieser dekorativen Pflanze.

Wiesenpflege im Rahmen des EU-Projekts CITY NATURE

Die Wiesenpflegeaktion findet im Rahmen Projekts CITY NATURE statt, das innerhalb des INTERREG V-A SK-AT-Kooperationsprogramms durchgeführt und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert wird. Ein wesentlicher Schwerpunkt des gemeinsam mit der Stadt Bratislava (Mestske lesy v Bratislave) und Daphne (Institut für angewandte Ökologie) durchgeführten Projekts ist die Wiesenpflege, die für beide Städte einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität bedeutet. Weitere Aktivitäten des noch bis 2021 laufenden Projekts umfassen Förderung und Kartierung von Gebäudebrütern wie Mehlschwalbe oder Fledermaus sowie vielfältige Informationsangebote für die Bevölkerung.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kubu

Stadt Wien-Umweltschutz

Telefon: 01 4000 73426

E-Mail: silvia.kubu @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at