EINLADUNG: Mittwoch Podiumsdiskussion mit Tierschutzvertreter_innen der NRW-Parteien

Nationalratswahl 2019: Was wollen die antretenden Parteien für Tierschutz tun? Der VGT fragt in einer Podiumsdiskussion nach, was Tierfreund_innen sich von den Parteien erwarten können.

Wien (OTS) -

Was:Podiumsdiskussion mit Tierschutzvertreter_innen der Parteien, die bei der Nationalratswahl 2019 antreten

Wann:Mittwoch, 18. September 2019

18:00 Uhr Einlass, 18:30 Uhr Beginn

Wo:SkyDome, Seminar- und Tageszentrum des Wiener Hilfswerks

Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien (barrierefrei)

Am 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt. Der VGT will Tierfreund_innen eine Orientierung verschaffen, wie die wahlwerbenden Parteien zu verschiedenen Tierschutzpunkten stehen. Daher sind alle interessierten Personen sowie Medienvertreter_innen am 18. September ganz herzlich zur Podiumsdiskussion im Wiener SkyDome eingeladen. Neben der Diskussionsrunde wird es auch die Möglichkeit für das Publikum geben, ihre Fragen an die Parteien-Vertreter_innen zu richten. Eine Schnellfragerunde und die Verkostung eines beliebten pflanzlichen Burgers durch die Podiumsgäste werden den Abend abrunden.



Die Veranstaltung ist kostenlos. Geladen wurden Vertreter_innen aller antretenden Parteien.

Diskussionsteilnehmer_innen:

Moderation: Irene Brickner (Der Standard)

Dani Platsch (Der Wandel) FPÖ (angefragt) Rüdiger Maresch (GRÜNE) Zeynep Arslan (KPÖ) Martin Balluch (Liste JETZT) Elke Meisl (Neos) ÖVP (angefragt) Maurice Androsch (SPÖ)

Url: https://vgt.at/presse/news/2019/news20190827fg.php

