20.-27.9., Mariahilf: Tage der Mariahilfer Seniorinnen und Senioren

Wien (OTS/RK) - Auf Initiative von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart organisiert der Bezirk Mariahilf eine neue Informations- und Veranstaltungsreihe für ältere BezirksbewohnerInnen, der Großteil davon kostenlos. Los geht es am Freitag, dem 20. September, mit einem Tagesausflug in die „Amethyst-Welt“ in Maissau in Niederösterreich, wo als Programm-Abschluss ein Besuch der „Wein-Erlebnis-Welt Loisium“ wartet. Kostenpunkt: 15 Euro; im Preis inbegriffen sind die Führungen sowie die Busfahrt; Anmeldung im Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06111 bzw. im Amtshaus (6., Amerlingstraße 11, 1. Stock).

Am Montag, 23. September, wird das Thema „Kontinenz & Beckenboden“ im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien (6., Stumpergasse 13) behandelt. Zwischen 10 und 11.30 Uhr gibt es kostenlose Informations- und Beratungsgespräche mit ExpertInnen aus den Bereichen Urologie, Chirurgie, Physio und Pflege.

Am Montagnachmittag, um 14.30 Uhr, geht es weiter mit den „Punschkrapferln“, der ersten Wiener Spiele-Show für Seniorinnen & Senioren, im „SeniorInnen-Treff“ auf der Gumpendorfer Straße 117. Mit viel Humor und lustigen Instrumenten animieren Frau Punsch und Frau Krapferl mit alten Schlagern und Wienerliedern zum Mitmachen. Der Eintritt ist frei.

Zum Mitsingen und Tanzen regt der Entertainer Wolfgang Aster am Mittwoch, dem 25. September, ab 14 Uhr an. Bei freiem Eintritt spielt Aster bekannte Schlager ebenfalls im SeniorInnen-Treff (6., Gumpendorfer Straße 117). Musikalisch geht die SeniorInnenwoche am Loquaiplatz weiter. Die Blaskapelle des Wiener Finanzministeriums bläst am Mittwoch, dem 25. September, um 14 Uhr vor dem Pensionisten Wohnhaus den Marsch. Für Erfrischungen und kleine Häppchen ist gesorgt.

Zu Ende geht die Woche wiederum im SeniorInnen-Treff auf der Gumpendorfer Straße 117. Am Freitag, dem 27. September, erzählt der Historiker Anders Brunner über die Vergangenheit der lebhaften homosexuellen Szene mit Lokalen und Treffpunkten im Bezirk. Er wird einige dieser Orte sowie interessante queere Lebensgeschichten vorstellen und im Anschluss auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Erinnerungen an schwules und lesbisches Leben in Wien teilen.

Weitere Informationen zur SeniorInnenwoche in Mariahilf erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06111 bzw. bv06@wien.gv.at. Das Veranstaltungsprogramm gibt es auch online auf www.mariahilf.wien.at. (Schluss) bv/red

