EANS-News: Wienerberger AG will künftig mehr an Aktionäre ausschütten

Wien - 16. September 2019.

Neue Ausschüttungspolitik sieht Rückführung von 20 bis 40 % des Free Cashflow an Aktionäre vor

Starke Bilanz ermöglicht steigende Ausschüttungen und die Umsetzung von strategischen Wachstumsprojekten

Umsetzung der wertschaffenden Wachstumsstrategie voll auf Kurs

Weitere Optimierung der Finanzierungskosten geplant

Bestätigung des Ausblicks 2019

Die Wienerberger Gruppe, ein international führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Gebäudehülle und smarte Infrastruktur, gibt anlässlich des Capital Markets Day eine neue Ausschüttungspolitik bekannt. Diese sieht die Rückführung von 20-40 % des Free Cashflow an die Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe vor. Zudem gibt Wienerberger ein Update zur Umsetzung der wertschaffenden Wachstumsstrategie und bestätigt den Ausblick 2019 mit einem bereinigten EBITDA 2019 von 570-580 Mio. EUR. Sehr große Fortschritte erzielt Wienerberger dabei bei der Umsetzung des Fast Forward Optimierungsprogramms und ist damit voll auf Kurs, um im Zeitraum 2018-2020 den angepeilten 120 Mio. EUR Ergebnisbeitrag zu realisieren.

Bisher lag das Ausschüttungsziel bei 10-30% des Free Cashflow nach Abzug der Kosten für das Hybridkapital. Künftig sollen 20-40 % des Free Cashflow eines Geschäftsjahres den Aktionären unmittelbar zu Gute kommen. "Wir wachsen äußerst profitabel und konnten zuletzt das beste Halbjahrsergebnis unserer 200-jährigen Unternehmensgeschichte erwirtschaften. An diesem Erfolgskurs wollen wir unsere Aktionäre noch stärker beteiligen", erläutert Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch.

Bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie setzt Wienerberger unverändert den Fokus auf wertschaffende Wachstumsprojekte. Aktuell prüft das Unternehmen attraktive Akquisitionsprojekte, um das Angebot an innovativen Produkten und Dienstleistungen zu verbreitern und die Marktpräsenz zu stärken. Die kerngesunde Bilanz bietet den notwendigen Handlungsspielraum für diese strategischen Wachstumsschritte.

Beim organischen Wachstum erzielt Wienerberger große Fortschritte bei der Transformation des Produkt- und Dienstleistungsportfolios. Ziel ist, den Anteil hochwertiger Produkte und smarter Lösungen weiter zu steigern und als Innovationsführer die digitale Transformation in der Bau- und Infrastrukturindustrie maßgeblich mitzugestalten. Dadurch will Wienerberger auch neue Geschäftsfelder erschließen und mittelfristig den Umsatzanteil an der Gebäudehülle auf 10% verdoppeln.

Darüber hinaus konkretisiert Wienerberger anlässlich des Capital Markets Day die CAPEX-Guidance. Instandhaltungsinvestitionen sollen nachhaltig in der Spanne von 120 bis 140 Mio. EUR liegen und werden für 2019 bei rund 135 Mio. EUR erwartet. Wachstumsinvestitionen zur Stärkung der Performance und der strategischen Entwicklung werden sich auf rund 120 Mio. EUR belaufen. Diese beinhalten Investitionen in Kapazitätserweiterungen, Optimierungs- und Digitalisierungsprojekte sowie Forschung & Entwicklung.

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie erfolgt auf Basis einer strikten finanziellen Disziplin. Bei der weiteren Optimierung der Finanzierungskosten bieten insbesondere die im Jahr 2020 fällige Unternehmensanleihe sowie die Call-Option für den Hybrid Bond im Jahr 2021 konkrete Möglichkeiten, die Finanzierungskosten weiter zu verbessern.

Wienerberger GruppeWienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/ investoren/aktie]

