Neue Schau „Lainzer Tiergarten“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Die Bezirksvorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, eröffnet am Donnerstag, 19. September, im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) die Sonder-Ausstellung „100 Jahre Besiedelung des Lainzer Tiergartens“. Der frei zugängliche Eröffnungsabend fängt um 19 Uhr 19 an. Das ehrenamtlich engagierte Bezirkshistoriker-Team kooperiert bei dem Projekt mit der „Heimatrunde St. Hubertus“ („Verein für Heimatgeschichte“). An frühere Zeiten erinnern Schautafeln mit historischen Fotografien und erklärenden Texten. Neben diesem Bilderbogen sind 4 Vitrinen mit Unterlagen, Werkzeugen und anderen Exponaten zu betrachten. Die Ausstellung läuft bis Mittwoch, 29. Jänner. Das Museum ist jeweils am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) offen. Der Zutritt ist kostenlos. Nähere Auskünfte: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden).

An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleibt das Bezirksmuseum Hietzing traditionell geschlossen. Die Vereinbarung individueller Besichtigungstermine ist möglich. E-Mails an den ehrenamtlichen Museumsleiter, Ewald Königstein: bm1130@bezirksmuseum.at.

Die Dokumentation geht zurück bis zu den Nöten der Menschen um 1918, dem Aufkommen des Siedlungsgedankens und dem Wunsch nach Selbstversorgung durch eigene Landwirtschaften. In der Gegend des Lainzer Tiergartens kam es einst zu nicht erlaubten Abholzungen und zur unrechten Aneignung von Flächen. Erst im September 1920 erfolgten Legalisierungen. Besucherinnen und Besucher der Ausstellung werden über die seinerzeitige Gründung von Siedlungen im „Grätzel St. Hubertus“ sowie über deren Entwicklung bis in die Gegenwart aufgeklärt.

Bei der Auftaktveranstaltung spricht der Museumsverantwortliche einführende Worte. Außerdem steht eine Präsentation des „Grätzels St. Hubertus“ auf dem Programm. Mit „Lichtbilder- und Videoübersichten“ wird bei der Zusammenkunft die Entwicklung des Bezirksteils von 1919 bis 2019 beleuchtet. Gerne führen die Kuratoren das Publikum an dem Abend durch die Sonder-Ausstellung. Mehr Informationen zum Bezirksmuseum Hietzing (Dauer-Ausstellung, Schwerpunkte der Sammlung, etc.) lesen Interessierte im Internet nach: www.bezirksmuseum.at.

