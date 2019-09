Kogler zu Green Climate Fund: Österreichs Beitrag wichtiges Symbol

Grüne: Großer erster Schritt, viele weitere sind notwendig

Wien (OTS) - Werner Kogler, Spitzenkandidat und Bundessprecher der Grünen, zeigt sich erfreut über die Beteiligung Österreichs am Green Climate Fund zur Förderung von Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern: „Diese 30 Millionen sind ein wichtiges Symbol dafür, dass Österreich zunehmend bereit ist seinen Beitrag zur Bekämpfung der drohenden Klimakatastrophe zu leisten. Jetzt ist die Politik gefordert auch in Österreich wirksame Maßnahmen zu setzten. Dafür wollen wir Grüne den Klimaschutz zurück ins Parlament bringen.“

„Die großen notwendigen Schritte bleiben aber noch aus“, betont Kogler. „Wir werden dafür kämpfen, dass die kommende Regierung beim Klimaschutz von der Bremse steigt. Wir müssen dringend ökosozial umsteuern und klimafreundliche Produktion und Verhaltensweisen billiger machen. Hören wir endlich auf mit der Förderung der fossilen Vergangenheit und arbeiten wir an einer ökologischen, nachhaltigen und sozial-gerechten Zukunft. Die Menschen erwarten sich zurecht eine Politik, die handelt. Diesen Auftrag wollen wir annehmen.“

