Schmerzrehabilitation in Österreich – Ein Überblick und Lösungsangebote

Wien (OTS) - In Österreich existiert eine Vielzahl an Zentren mit großer Erfahrung in der täglichen Schmerzbehandlung. Bei der Schmerzrehabilitation hingegen ist der Transfer der Qualität der Akut- und ambulanten Schmerztherapie auf die Rehabilitationsebene in manchen Bereichen noch zu vollziehen.

Das 2. OptimaMed Forum „Der Medizinischen Überblick“ (DMÜ) 2019 widmet sich der Schmerztherapie und der Schmerzrehabilitation. Renommierte Expertinnen und Experten für Schmerzforschung und –behandlung beleuchten die Organisationsstruktur und Qualität der Schmerzbehandlung aus nationaler und internationaler Sicht.

Am 19.09.2019 von 09:00 bis 18:00 Uhr bietet das OptimaMed Forum im Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank, Strauchgasse 3, 1010 Wien, die Plattform, sich im Expertenrahmen mit dem Thema Schmerzrehabilitation in Österreich auseinanderzusetzen. Der Eintritt ist frei.

