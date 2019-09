FPÖ-Fuchs: "Steuerentlastung wurde bereits im Ministerrat beschlossen"

"Steuersenkungen nur mit der FPÖ in einer Regierung möglich – mit einer schwarz-grünen Linkskoalition drohen neue Steuern und Steuererhöhungen"

Wien (OTS) - „Die angeblichen ÖVP-Steuerpläne sind längst ein alter Hut und wurden bereits im Regierungsprogramm beziehungsweise im Ministerrat am 1. Mai beschlossen. Einzig und allein aufgrund der mutwilligen Aufkündigung der Koalition durch die ÖVP konnten diese Maßnahmen nicht mehr zeitgerecht umgesetzt werden. Die ÖVP wirft jetzt einmal mehr die Kopiermaschine an und schmückt sich mit fremden Federn“, so der FPÖ-NAbg. DDr. Hubert Fuchs, der als FPÖ-Finanzstaatssekretär und Leiter der Task Force die Steuerentlastungsreform erarbeitet hat.

Fuchs weist darauf hin, dass die von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz präferierte Linkskoalition mit den Grünen in Wahrheit keine Entlastungen, sondern Belastungen für die Österreicherinnen und Österreicher bringen würde. „Zahlreiche ÖVP-Granden wünschen sich diese Koalitionsvariante und dann kommen mit den Grünen neue Steuern und weitere Steuererhöhungen“, warnt der FPÖ-Finanzexperte.

„Eine Steuersenkung, beziehungsweise die Umsetzung dieser Maßnahmen ist nur mit einer FPÖ in der Regierung möglich. Nur wenn die FPÖ nach der Wahl stark ist, wird es Entlastungen für die Österreicherinnen und Österreicher geben“, betont Fuchs.

