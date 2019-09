Aviso: Wiener Linien eröffnen neues Sharing-Angebot in Ottakring

Wien (OTS) - Die Wiener Linien bauen ihre Sharing-Stationen aus. An der neuen WienMobil-Station in Ottakring verknüpfen die Wiener Linien das Öffi-Angebot mit alternativen Mobilitätsformen wie Carsharing, Leihscooter und Citybike. Im Rahmen eines Medientermins eröffnet Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl die WienMobil-Station in Ottakring und steht für Statements und Fotos zur Verfügung.

Zeit: 20. September 2019, 11:00 Uhr

Ort: WienMobil-Station an der Ecke Richard-Wagner-Platz/Thaliastraße

