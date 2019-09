Eine (runde) Geschichte setzt sich fort – 38. Knödelfest in St. Johann in Tirol

Auch dieses Jahr wartet das Knödelfest vom 20.-22.9.2019 mit einem tollen Rahmenprogramm auf.

St. Johann in Tirol (OTS) - Das Erfolgsrezept des Knödelfests: 21 Knödelwirte, ca. 26.000 Knödel und ein fast 600 m langer Knödeltisch. Auch dieses Jahr werden wieder tausende Knödelliebhaber in der Region St. Johann in Tirol erwartet.

„Warm Up“ von Montag bis Freitag

Bereits von 16.-22.09.2019, also in der Woche vor dem St. Johanner Knödelfest gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Knödelliebhaber in der Region St. Johann in Tirol. Neben einer geführten Knödelwanderung am Montag, mit anschließendem gemeinsamen Knödelkochen beim Berggasthof Hirschberg, findet am Mittwoch auch eine kulinarische Wanderung zum Thema „Knödel: neu interpretiert“ statt. Ein weiteres Highlight ist das große Almererfest auf der Harschbichlalm am Freitag, 20. September 2019.

Highlight am Freitag Abend

Eines der Knödelwochen-Highlights bildet gleichzeitig auch den Auftakt zum legendären Knödelfestwochenende in St. Johann in Tirol. Am Freitag findet nämlich Abends ein Konzert der Musikkapelle St. Johann in Tirol statt. Unterstützt wird die Kapelle an diesem Abend von niemand anderem als dem Schlagerstar Petra Frey

Samstag: Alles Knödel!

Am Samstag findet ab 12:00 das 38. St. Johanner Knödelfest statt, zu welchem wieder tausende von Besuchern erwartet werden. 7 stimmungsvolle Bands umrahmen den Knödeltisch mit ihren Klängen bis 21:00. Der Eintritt beträgt € 7,00 inkl. Festabzeichen und Knödelrezeptbuch.

Wer schon vor 12:00 ins Knödelfest starten möchte, kann sich die Zeit bereits ab 10:00 mit der Trachtengruppe Hauser am Kirchplatz in St. Johann in Tirol verkürzen. Auch hier ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt!

Und wer nach 21:00 immer noch nicht genug hat, kann die Nacht beim Knödel-Clubbing im Kaisersaal bei coolem DJ-Sound zum Tag machen.

Frühschoppen am Sonntag

Zum Ausklang des fulminanten Knödelfest-Wochenendes findet am Sonntag noch das große Knödelfest-Frühschoppen mit die „Zillertaler Mander“ auf dem Hauptplatz statt. Ab 11:00 heizen die Vollblutmusiker Albin und Chris den Gästen ein. Mal urig & schwungvoll, dann wieder bodenständig und mitreißend – bei den „Zillertaler Mander“ ist für jeden etwas dabei!

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen - St. Johann in Tirol

Poststraße 2

6380 St. Johann in Tirol

info @ kitzalps.cc