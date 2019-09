Die Große Hamburg Cruise Days Parade: Spektakuläres Highlight auf der Elbe am zweiten Tag des Events (FOTO)

Hamburg (ots) - Herrliches Wetter, eine friedliche und entspannte Stimmung im Hamburger Hafen und die mit Spannung erwartete Große Hamburg Cruise Days Parade: Der zweite Tag der Hamburg Cruise Days endete wie geplant mit einem spektakulären Highlight.

250.000 Hamburger und Gäste aus aller Welt säumten die Hafenkante, als am zweiten Tag der Hamburg Cruise Days die Große Hamburg Cruise Days Parade stattfand: Fünf Kreuzfahrtschiffe, festlich beleuchtet und begleitet von Feuerwerk, Musik und zahlreichen Begleitschiffen, zogen majestätisch die Elbe abwärts. Die Parade wurde live von Schauspieler Marek Erhardt moderiert.

AIDAperla führte die Parade an, gefolgt von MS EUROPA, Mein Schiff 4, dem WORLD EXPLORER und der MSC Preziosa. Ab 20 Uhr bereits konnten die Besucher die Manöver verfolgen, mit denen die Schiffe ihre Startpositionen im Hafen einnahmen; pünktlich um 21.15 Uhr begann die Parade vor der Kulisse des durch den Blue Port Hamburg blau illuminierten Hafens.

Trotz vereinzelter Protestaktionen von Kreuzfahrtgegnern verlief auch der zweite Tag der Hamburg Cruise Days friedlich. Die Veranstalter Uwe Bergmann und Katja Derow sind sehr zufrieden mit den ersten zwei Eventtagen: "Die Stimmung auf dem Event war heute - insbesondere vor und während der Parade - sehr besonders. Wir freuen uns, dass so viele Menschen diese magischen Momente im Hafen erleben konnten. Dieses Festival ist einzigartig auf der ganzen Welt, und wir freuen uns - auch für unsere Sponsoren und Partner - über diesen großen Zuspruch und die Begeisterung der Besucher."

Vier der fünf Schiffe haben mit der Parade Hamburg verlassen. Die MSC Preziosa wird noch bis zum Sonntagabend in Hamburg bleiben; außerdem findet am Sonntag mit AIDAvita (Ankunft um ca. 8 Uhr am Cruise Center Altona) ein weiterer Schiffsanlauf statt. Auch die Flusskreuzfahrtschiffe MS FREDERIC CHOPIN und MS SANS SOUCI werden am Sonntag noch im Hafen zu sehen sein.

Auch das Landprogramm der Hamburg Cruise Days wird am Sonntag fortgesetzt. Detaillierte Infos gibt es im Programmheft auf der Veranstaltung oder auf www.hamburgcruisedays.de.

Dringend empfohlen ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: S-Bahn bis Landungsbrücken, U3 bis Baumwall, Bus 111/112.

Rückfragen & Kontakt:

Katja Derow

redroses communications GmbH

040 / 46 96 770 10

k.derow @ redroses-pr.com