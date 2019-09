Grünalternative Jugend: Unsere Zukunft schmilzt. Retten wir sie!

Grünalternative Jugend fordert ernsthaftes Umdenken in der Klimapolitik.

Wien (OTS) - Die Grünalternative Jugend (GAJ) hat heute mit einer Aktion auf die verbliebene Zeit aufmerksam gemacht, um den Klimakollaps abzuwenden. „Die Politik steuert mit riesigen Schritten in die Klimakatastrophe. Es muss sich dringend etwas ändern!“, so Naomi Sametinger, Bundessprecherin der GAJ. „Während unsere Zukunft zerrinnt, tut die etablierte Politik nichts“, so Sametinger.

„Statt Milliarden in den Ausbau von Autobahn und Flughäfen zu stecken, braucht es eine umfassende Verkehrswende“, so Philipp Eikenberg, Sprecher der GAJ Wien. „Wir fordern gratis Öffis für alle, denn nur wenn öffentlicher Verkehr allen zugänglich ist, können wir die Wende schaffen. Außerdem brauchen wir eine Öffi-Offensive. Denn an vielen Orten haben wir immer noch kaum Zugang zu Bus und Bahn“, so Eikenberg abschließend.

