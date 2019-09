Baum flüchten – Polizeihubschrauber fand den Mann

Baum flüchten – Polizeihubschrauber fand den Mann

Wien (OTS) - Delikt/Vorfall: Jogger musste sich vor Wildschweinrudel auf einen

Vorfallszeit: 13.09.2019, 20:50 Uhr

Vorfallsort: 1130 Wien, Lainzer Tiergarten

Sachverhalt: Die Polizei wurde am Freitag in den frühen Abendstunden von einem besorgten Mann alarmiert. Er gab den Beamten gegenüber an sich mit einem Bekannten im Lainzer Tiergarten getroffen zu haben. Ihre Wege hätten sich jedoch nach kurzer Zeit getrennt, da der Bekannte noch eine Runde joggen gehen wollte. Beim vereinbarten Treffpunkt traf der Jogger jedoch später nicht ein, konnte sich aber telefonisch melden. Er sei von einem Wildschweinrudel verfolgt worden und musste auf einen Baum flüchten. Er wisse jedoch nicht wo er sich momentan befinde, den Baum könne er jedoch nicht verlassen, da sich das Rudel noch in unmittelbarer Nähe aufhalte.

Eine erste Suchaktion musste auf Grund der Weitläufigkeit des Geländes nach einiger Zeit unterbrochen werden. Daraufhin wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der mit Hilfe einer Wärmebildkamera den Hilfesuchenden fand und einen Suchtrupp zu dem Mann führen konnte, der ihn dann schlussendlich unverletzt bergen konnte. Rückfragen: Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at