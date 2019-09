Blümel/Gerstl: Mehr Türkis für den Süd-Westen Wiens

Wolfgang Gerstl ist Spitzenkandidat der neuen Volkspartei für den Regionalwahlkreis Wien Süd-West

Wien (OTS) - „Unser Ziel für den 29. September ist klar: Wir wollen mehr Türkis für Wien – und damit auch mehr Türkis für die Bezirke im Süd-Westen Wiens. Wolfgang Gerstl hat bereits in den vergangenen Jahren als Nationalrat bewiesen, dass er die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aus Penzing, Hietzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Liesing unermüdlich vertritt“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel bei einem Wahlkreisevent gestern Abend in Penzing.

Die vier Bezirke seien unglaublich vielfältig, auch im Hinblick auf die Herausforderungen. Gerade in den Bereichen Verkehr, Integration und Bebauung gebe es zahlreiche Herausforderungen. „Ein wesentliches Thema ist etwa der Schutz des Otto-Wagner-Areals. Unser Ziel ist es, dieses einzigartige Areal zum dritten UNESCO-Weltkulturerbe Wiens zu machen. Und wir sind auf einem guten Weg, denn die UNESCO Kommission Österreich hat das Potenzial bereits festgestellt. Hier ist Wolfgang Gerstl eine großartige Unterstützung im Wahlkreis, stets bei den Menschen unterwegs“, so Blümel.

Im Rahmen der Veranstaltung unterstrich Wolfgang Gerstl einmal mehr die Versäumnisse der rot-grünen Stadtregierung: „Die Stadtregierung muss die stiefmütterliche Behandlung des Süd-Westens beenden und den Bezirken endlich mehr Aufmerksamkeit schenken und Antworten geben“, so der Regionalwahlkreis-Spitzenkandidat, der wesentliche Themen anführt: Es braucht vielerorts neue Wohn- und Lebensräume, etwa durch die Einhausung und Tieferlegung der Westein- und Ausfahrt im Auhof sowie die Tieferlegung der Vorortelinie. Auch im Bereich des Verkehrs gibt es viele offene Fragen wie etwa ein fehlendes Verkehrskonzept für Liesing, oder die bisher fehlende Entscheidung über die nicht-benötigten Gleisanlagen beim Westbahnhof.

