Sobotka zum Internationalen Tag der Demokratie: Unsere Demokratie immer wieder aufs Neue zu gestalten, ist unser aller Aufgabe

Nationalratspräsident ruft dazu auf, das Bewusstsein für diese historische Errungenschaft an die kommenden Generationen weiterzugeben

Wien (PK) - "Dass wir heute in einer starken, gefestigten Demokratie leben, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein historisch gewachsenes Privileg. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein", unterstreicht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Vorfeld des morgigen Internationalen Tages der Demokratie. Es liege an jedem Einzelnen, das Bewusstsein für diese zentrale Errungenschaft immer wieder zu schärfen und an die kommenden Generationen weiterzugeben.

Die aktuelle Integral-Studie zeigt, dass 9 von 10 Befragten die Demokratie für die beste Staatsform halten, wobei es auch Stimmen gibt, die die Demokratie in Gefahr sehen. Diese Sorgen müsse man sehr ernst nehmen. Eine starke Demokratie immer aufs Neue aktiv zu gestalten, sei unser aller Aufgabe. Das Parlament sehe es als seine Verpflichtung, hierfür einen wesentlichen Beitrag zu leisten. "Dieser Beitrag trägt aber nur dann Früchte, wenn unsere Gesellschaft unser demokratisches Gefüge hochhält und lebt", so der Nationalratspräsident.

Voraussetzung für eine hochentwickelte Demokratie sei, dass ihre Grundsätze in allen Lebensbereichen umgesetzt werden - von der Anerkennung der Frau in allen Gesellschaftsbereichen, über den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sowie über die gegenseitige Toleranz bis hin zur Rechtsstaatlichkeit und zu den Einrichtungen des Staates, zeigt sich der der Nationalratspräsident überzeugt. (Schluss) keg/red

