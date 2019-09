Mit Wasserspaß und tierischem Abenteuer in den Herbst

Was verbindet die Therme Loipersdorf, Intersport und die Tierwelt Herberstein?

Stubenberg (OTS) - Drei steirische Leitbetriebe, die in erster Linie mit Qualitätszeit in Verbindung gebracht werden: Freizeit und Urlaub.

Mit einem Herbst-Gewinnspiel für ihre Kundinnen und Kunden machen die drei Unternehmen nun gemeinsame Sache. Startschuss der Aktion ist heute, Freitag, der 13. September 2019. Für 333 Gäste der Therme Loipersdorf und der Tierwelt Herberstein wird dieser Freitag der 13. zu einem waschechten Glückstag. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen der 333 Preise, darunter die drei Hauptpreise:

o) ein Bike gesponsert von Intersport

o) eine Heißluftballonfahrt mit dem Herberstein Ballon

o) ein Thermenurlaub im ****Hotel „Das Sonnreich“

Wer sich im Zeitraum von 13. September bis 30. November 2019 auf eine tierische Entdeckungsreise zu Raubkatzen, Affen & Co nach Herberstein begibt und sich einen Entspannungstag in der Therme Loipersdorf gönnt, erhält pro Besuch einen Stempel an der Thermen- und Tierwelt-Kassa. Vollständig ausgefüllte und gestempelte Pässe können dort abgegeben werden und nehmen automatisch an der Verlosung teil. Die Stempelpässe werden bei einem Einkauf in allen teilnehmenden Intersport Filialen, in der Therme Loipersdorf und in der Tierwelt Herberstein ausgegeben.

„Sport-, Tier- und Wasserwelt sind mit denselben Elementen und Lebensräumen verbunden. INTERSPORT als Outdoorspezialist berät und liefert dazu die richtige Bekleidung und Sportgeräte“ , so Geschäftsführer Bernhard Pilz. „Mit dieser Aktion nutzen wir die gegenseitigen Synergien aus Tourismus und Handel zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung“ , freut sich Tierwelt Chefin Doris Wolkner-Steinberger. Auch für Thermen-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini ist diese Kooperation ein Zeichen für eine gelungene unternehmensübergreifende Zusammenarbeit.

