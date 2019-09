Pressekonferenz: Weltherztag in Wien - ein Tag im Zeichen der Herzgesundheit

Donnerstag, 19. September 2019, 10.00 Uhr im Vienna International Press Center des ÖJC, 1010 Wien, Blutgasse 3

Wien (OTS) - Die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauferkrankungen liegt in Österreich bei 32.000 pro Jahr - die Anzahl der damit verbundenen Krankenstände bei 36.000, die Krankenstandstage bei über 1 Million.

Der Weltherztag in Wien - am 27. September 2019 im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf bietet Besucherinnen und Besuchern umfassende und kompakte Informationen rund um das Thema Herz-Kreislauferkrankungen, mit Vorträgen anerkannter Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, informativen Workshops und zahlreichen Beratungsangeboten. Die Besucherinnen und Besucher erfahren so, was sie für ein gesundes Herz und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen tun können.

Anlässlich des Weltherztages in Wien am Freitag, 27. September 2019 im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf www.herztag.at

Weltherztag in Wien

PD Dr. Michael Gorlitzer, Wissenschaftlicher Leiter

Facharzt für Herz- und Gefäßchirurgie, Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf

Herzerkrankung und Versorgung in Österreich

Univ. Prof. Dr. Thomas Stefenelli

Facharzt für Kardiologie, SMZ-Ost

Wiener Herzverband – Vorsorge beginnt im Kopf

Franz Radl - Präsident Wiener Herzverband

Kampf gegen den plötzlichen Herztod – Das Engagement von Ersthelfern kann zwischen Leben und Tod entscheiden

Dr. Mario Krammel, geschäftsführender Präsident von PULS, Chefarzt der Berufsrettung

