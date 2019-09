Die Sozialdemokratie gratuliert: 20 Jahre SoHo Österreich!

SPÖ-Spitzen gratulieren sozialdemokratischer LGBTIQ-Organisation zu 2 Jahrzehnten Erfolgsweg

Wien (OTS/SK) - An diesem Samstag, den 14. September, feiert die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit 1999 kämpft die SoHo für Respekt, Akzeptanz und Menschenrechte – sowohl innerhalb der SPÖ, als auch in der gesamten Gesellschaft. Schon fünf Jahre länger, seit 1994, ist die SoHo Österreich als Initiative aktiv. Die Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte unterstreichen die wichtige Arbeit der SoHo für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, intergeschlechtlichen, queeren und Trans* Personen: Von der Eingetragenen Partnerschaft bis zur ‚Ehe für ALLE’, zum Ende der Operationspflicht für Trans* Personen bis zum dritten Geschlechtseintrag, von der Abschaffung des letzten homophoben Sonderstraf-Paragraphen bis zum ersten Bundeskanzler auf einer Regenbogenparade wurden viele Schritte hin zu echter, voller Gleichstellung gesetzt. Erst im Juli konnte auf Druck von SoHo und SPÖ das Verbot von Konversionstherapien im Parlament beschlossen werden. ****

Doch es gibt noch viel zu tun, betont SoHo-Bundesvorsitzender Mario Lindner: „Gerade der aktuelle Wahlkampf zeigt, wie wichtig die Arbeit der SoHo, der Sozialdemokratie und der Zivilgesellschaft ist: Wir kämpfen für Sichtbarkeit, Respekt und ein stolzes, gutes Leben für ALLE Menschen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität!“ Lindner, der auch SPÖ-Gleichbehandlungssprecher im Nationalrat ist, erinnert daran: „Die Situation in der sich die LGBTIQ-Community heute befindet ist der Erfolg von jahrzehntelanger Arbeit, die von Aktivist_innen oft unter schwierigsten Bedingungen geführt wurde. Genau deshalb sind wir stolz auf 20 Jahre SoHo Österreich und wir wissen, wie weit der Weg vor uns noch ist!“

Auch Camila Garfias, die als erste Österreicherin dem europäischen Gleichstellungsnetzwerk Rainbow Rose vorsitzt und für die SoHo in die Nationalratswahl geht, erklärt: „Die SoHo Österreich beweist in ganz Europa, wie mutige, politische Arbeit für volle Gleichstellung funktionieren kann. Nach 20 Jahren SoHo Österreich steht fest: Wir stehen auf den Schultern von Ries_innen – und es ist unsere Aufgabe, dass auch die nächsten Generationen stolz und selbstbestimmt für ihre Anliegen kämpfen können!“

Gratulationen erreichen die SoHo Österreich zu ihrem Jubiläum auch von den Spitzen der sozialdemokratischen Bewegung:

„Die SoHo Österreich stellt seit 2 Jahrzehnten unter Beweis, wie mutige Politik für echte Fortschritte sorgt. Wir sind stolz auf diesen wichtigen Teil unserer sozialdemokratischen Bewegung! Alles Gute zum 20. Geburtstag, liebe SoHo!“

SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner

„Aus ganzem Herzen gratuliere ich der SoHo Österreich zu 20 Jahren erfolgreicher Arbeit für Menschenrechte, Respekt und Akzeptanz.“

2. Nationalratspräsidentin Doris Bures

„Die sozialdemokratische Frauenbewegung steht seit 20 Jahren Seite an Seite mit der SoHo Österreich in unserem gemeinsamen Kampf für gleiche Rechte! Happy Birthday!“

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch Hosek

„Auch LGBTIQ-Personen sind ArbeitnehmerInnen und haben oft mit besonderen Hürden und Herausforderungen zu kämpfen. Ich bin stolz, dass wir genau für diese Community gemeinsam mit der SoHo Österreich kämpfen!“

FSG-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer

„Die LGBTIQ-Community steht nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern auch in der Mitte der SPÖ und darauf sind wir an diesem Jubiläum besonders stolz!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda

„In den letzten 2 Jahrzehnten haben wir gemeinsam viel erreicht und ich bin überzeugt, dass wir auch die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, gemeinsam und mit voller Kraft überwinden werden. Ich freue mich schon auf die nächsten 20 Jahre! “

Stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin & Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner

„Die SoHo ist seit 20 Jahren eine mutige Kämpferin für Menschenrechte, Respekt und Vielfalt in der SPÖ und in ganz Österreich. Ich bin überzeugt, dass auch die nächsten Jahrzehnte eine echte Erfolgsgeschichte werden!“

FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi

Der Festakt zum 20. Jubiläum der SoHo Österreich findet am 9. November 2019 in Wien statt. (Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/