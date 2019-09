Königsberger-Ludwig/Satke: Rat auf Draht kümmert sich um Sorgen und Ängste

Notrufnummer seit 20 Jahren unter 147 erreichbar

St Pölten, (OTS) - Seit nunmehr zwanzig Jahren können Kinder und Jugendliche die Notrufnummer 147 von „Rat auf Draht“ wählen und erhalten bei Bedarf rund um die Uhr kostenlose und anonym Hilfe für alle persönlichen Themen, die sie beschäftigen. „Kinder und Jugendliche brauchen in bestimmten Situationen viel Aufmerksamkeit und oftmals auch Unterstützung, zumal manche Sorgen und Ängste, mit denen Jugendliche konfrontiert sind, im Zeitalter der Digitalisierung immer komplexer werden. Umso bedeutender sind niederschwellige Beratungsangebote, bei denen in vertraulichen Einzelgesprächen mit Verständnis und Rat geholfen werden kann“, wünscht NÖ Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig zum Jubiläum alles Gute.

Am 15. September 1999 konnte Rat auf Draht erstmals unter der Telefonnummer 147 erreicht werden. Allein im Vorjahr gingen 75.000 Anrufe bei der Hotline ein, die seit dem Jahr 2014 zu SOS-Kinderdorf gehört. Rund 13 Prozent aller Anfragen kommen aus Niederösterreich. „Das Land Niederösterreich leistet seit Jahren eine wertvolle Unterstützung für unsere Notrufnummer und investiert damit in die Jugend. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich“, so Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht.

