ORF III am Wochenende: Dokupremiere „St. Germain und die Folgen“, „Don Quichotte“ von den Bregenzer Festspielen 2019

Außerdem: „Die schönsten Momente des Kultursommers 2019“ in „Erlebnis Bühne“, Felix Gottwald und Wolfgang Timischl bei „Gipfel-Sieg“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Samstag, dem 14. September 2019, mit einem „zeit.geschichte“-Schwerpunkt dem Friedensvertrag von St. Germain, der vor 100 Jahren unterzeichnet wurde und damit den Ersten Weltkrieg formal beendete sowie die Grenzen der neuen Republik bestimmte. Auf dem Programm steht u. a. die neue zweiteilige Dokumentation „St. Germain und die Folgen“. Am Sonntag, dem 15. September, blickt „Erlebnis Bühne“ auf „Die schönsten Momente des Kultursommers 2019“ und zeigt danach mit Jules Massenets „Don Quichotte“ die Hausopernproduktion der diesjährigen Bregenzer Festspiele.

Samstag, 14. September

Am Samstag bittet ORF-III-Moderator Andreas Jäger den Kabarettisten und Kinderchirurgen Omar Sarsam zum „Berggespräch“ (15.45 Uhr) in die Nockberge – inklusive Abstecher auf die Turracher Höhe. Anschließend sind in „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“ (16.35 Uhr) bei Barbara Stöckl der ehemalige Nordische Kombinierer und erfolgreichste Olympiasportler Österreichs Felix Gottwald sowie der Initiator von „Sport’s Life“ Wolfgang Timischl in Serfaus auf der Seealm zu Gast. Ab 17.45 Uhr würdigt ORF III Bergsteigerikone Reinhold Messner zum 75. Geburtstag und zeigt die Dokumentationen „Reinhold Messner – Grenzgänger zwischen Berg und Eis“ (17.45 Uhr) und den Zweiteiler „Abenteuer Alpen – Mit Reinhold Messner auf historischer Bergtour“ (18.35, 19.25 Uhr).

Im Hauptabend steht im Rahmen der „zeit.geschichte“ um 20.15 Uhr die Premiere der zweiteiligen Neuproduktion „St. Germain und seine Folgen“ von Birgit Mosser-Schuöcker und Wolfgang Winkler auf dem Programm. Am 10. September 1919 wurde in St. Germain der Friedensvertrag zwischen Österreich und der Entente unterzeichnet. Hohe Reparationszahlungen, der Verlust von deutschsprachigen Gebieten und das Anschlussverbot trafen die Österreicherinnen und Österreicher hart. Der erste Teil „Der Süden“ beschäftigt sich mit jenen Gebieten, die ursprünglich Bestandteil der Republik Deutsch-Österreich im Süden waren: Südtirol, die Untersteiermark, das Kanaltal und Teile von Kärnten. Der zweite Teil „Der Norden“ (21.05 Uhr) befasst sich mit jenen deutschsprachigen Gebieten im Norden Österreichs, die nach dem Vertrag von St. Germain an die Tschechoslowakei gingen: Böhmen und Südmähren. Anschließend ist die Doku „Der Rest ist Österreich – Der Vertrag von St. Germain und die Folgen“ (21.55 Uhr) zu sehen. Der Film von Walter Seledec zeichnet die Ereignisse vor 100 Jahren mit Spielszenen und Originalaufnahmen nach.

Der Samstag schließt mit „Tricky Niki: PartnerTausch“ (22.50 Uhr) in „Kleinkunst“. Der Entertainer, Comedian und Puppenvirtuose begeistert in dieser in Hannover aufgezeichneten Bühnenshow sein Live-Publikum.

Sonntag, 15. September

Am Sonntag zeigt ORF III zum Ausklang des diesjährigen Kultursommers „Erlebnis Bühne: Die schönsten Momente des Kultursommers 2019!“ (20.15 Uhr). Barbara Rett präsentiert in der ORF-III-Neuproduktion die Höhepunkte, darunter Konzerthighlights aus Schönbrunn, Graz, Göttweig und Grafenegg, Operngenuss aus St. Margarethen, Bregenz und Klosterneuburg und Operettenfeuerwerk aus Mörbisch und Baden. Danach zeigt ORF III als TV-Premiere „Von den „Bregenzer Festspielen 2019:

Don Quichotte“ (21.30 Uhr) von Jules Massenet. Regisseurin Mariame Clément konfrontiert Don Quichotte mit dem Geschlechterkrieg von heute und inszeniert ihn als Superheld im Bad, Ghetto und im Büro. Am Pult der Wiener Symphoniker steht Daniel Cohen, für die Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich.

