Neu: Radio Burgenland am Wochenende – der Musiksonntag mit Sebastian Györög

Der Sonntag steht ganz im Zeichen österreichischer Musik

Eisenstadt (OTS) - Der Sonntag auf Radio Burgenland steht ganz im Zeichen österreichischer Musik. Ab 15. September 2019 wird ORF-Burgenland Moderator Sebastian Györög in „Radio Burgenland am Wochenende“ von 13.00 bis 18.00 Uhr durch den musikalischen Nachmittag führen.

Radio Burgenland-Hörerinnen und -Hörer kommen mit ihren schönsten Musik-Erinnerungen zu Wort. Um 14.00 Uhr können sie in der Rubrik „Sie wählen - wir spielen“ einen aus drei Titeln aussuchen und damit das Programm mitbestimmen.

Ebenfalls neu ist die Rubrik „AufgePopt - Neues aus Österreich“, in der jeden Sonntag nach 16.00 Uhr Musikerinnen und Musiker aus Österreich vorgestellt werden, die vielleicht die Stars von morgen sind.

„Derzeit gibt es viel Bewegung am österreichischen Musikmarkt. Dutzende Musikerinnen und Musiker, die den Durchbruch noch nicht geschafft haben, produzieren kreative, innovative und zum Teil auch sehr freche Lieder. Diese möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wir laden die Künstlerinnen und Künstler zu uns ins Studio und plaudern mit ihnen über ihr Leben und ihre Arbeit. Vielleicht ist der nächste österreichische Superstar bei uns auf Radio Burgenland zum ersten Mal zu hören“, sagt ORF-Burgenland Programmchefin Ursula Hofmeister über den neuen Musiksonntag.

Den Anfang macht die junge Burgenländerin Julia Anna aus Bad Sauerbrunn. Sie stellt diesen Samstag ihre Debüt-Single „Scheiß di net an“ in „AufgePopt - Neues aus Österreich“ ab 16.05 Uhr vor. Nach ihrem HTL-Abschluss hat es sie zuerst in die Schauspielschule verschlagen, doch bald hat sie begonnen eigene Lieder zu schreiben. Mittlerweile hat sie einen Plattenvertrag und versucht mit ihrer Musik Lebensfreude, Leichtigkeit und Einfachheit zu schenken.

Der neue Musikschwerpunkt wird am Sonntag ab 20.04 Uhr fortgesetzt. In der beliebten Sendung „Alles Österreich“ sind nach wie vor zwei Stunden lang nur österreichische Interpreten zu hören.

„Der neue Musiksonntag in Radio Burgenland am Wochenende“, jeden Sonntag von 13.00 – 18.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at