SAMI-Navantia unterzeichnet Vertrag in Höhe von 900 Millionen EUR mit Navantia, um 60% von Naval Industries und ToT lokal zu verorten

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - SAMI Navantia Naval Industries (SAMI-Navantia), ein Joint Venture zwischen Saudi Arabian Military Industries (SAMI) und Navantia S.A., unterzeichneten gestern einen Vertrag in Höhe von 900 Millionen EUR mit dem spanischen Schiffsbauer Navantia für die Zusammenarbeit an Combat System Integration (CSI) für die Korvetten Avante 2200 der Royal Saudi Naval Forces (RSNF).

Der Vertrag wird durch den Transfer von Technologie und die Schaffung neuer Arbeitsplatzchancen zur Entwicklung des Verteidigungsökosystems von Saudi-Arabien beitragen, in Übereinstimmung mit dem Ziel der Saudi Vision 2030, bis 2030 mindestens 50 % der gesamten Militärausgaben vor Ort anzusiedeln. Das Abkommen hat das Potenzial, die lokale Verortung der technologischen Fähigkeiten des Königreichs um bis zu 60 % zu erhöhen und auch anderen Organistionen zugute zu kommen.

Der Vertrag wurde unterzeichnet am Stand von SAMI auf der Messe Defense and Security Equipment International (DSEI) 2019, die im ExCeL in London, UK, in Anwesenheit Seiner Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Vorsitzender von SAMI, Susana de Sarriá, Vorsitzende von Navantia S.A., Dr. Andreas Schwer, CEO von SAMI, Antonio Rodriguez-Barberan, CEO von SAMI-Navantia sowie weiteren Offiziellen von beiden Seiten stattfand.

In seinem Kommentar zum Vertrag sagte Antonio Rodriguez-Barberan, der CEO von SAMI-Navantia: "Diese neue Partnerschaftsvereinbarung stellt einen wegweisenden Erfolg für SAMI-Navantia auf unserem historischen Weg mit dem Ziel dar, die Ambitionen Saudi-Arabiens zu realisieren, die Militär- und Rüstungsbranchen im Königreich anzusiedeln. Dies schafft eine ausgezeichnete Gelegenheit, Nutzen aus der umfangreichen Erfahrung unserer strategischen Partner im Design, der Konstruktion und Integration von Kriegsschiffen zu ziehen und unsere eigenen Fähigkeiten in dem Bereich zu entwickeln.

Susana de Sarriá, Vorsitzende von Navantia. sagte: "Unser Vertrag mit SAMI-Navantia unterstreicht die erklärte Absicht von Navantia, Saudi-Arabien bei der Entwicklung seiner industriellen Fähigkeiten im Rüstungssektor zu entwickeln. Dies wird als ein starkes Fundament für eine langfristige, beidseitig vorteilhafte Kooperation zwischen SAMI und Navantia dienen.

Neben CSI wird sich die neue Vereinbarung zwischen SAMI-Navantia und Navantia auf Systementwicklung und -architekur, Hardware-Design, Software-Entwicklung, Tests und Verifizierung, Prototyping, Simulation und Modellierung sowie logistische Unterstützung und Trainingsprogramme konzentrieren.

