ORF-Serienmontag: Neue Folgen von „Grey’s Anatomy“, „The Good Doctor“ und „Bates Motel“ – ab 16. September in ORF 1

Freddie Highmore im Doppelpack – als autistischer Arzt und in US-Thriller-Serie

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende – die Ärztinnen und Ärzte vom Grey Sloan Memorial Hospital treten am ORF-Serienmontag, dem 16. September 2019, wieder zum TV-Dienst an. In neuen Folgen der 15. „Grey’s Anatomy“-Staffel – jeweils am Montag um 21.10 Uhr in ORF 1 – werden Schmerz und Herzschmerz wieder gleichermaßen behandelt. Gleich danach hat Freddie Highmore seinen großen Auftritt – und zwar sowohl in der zweiten Staffel von „The Good Doctor“ (in Doppelfolgen ab 22.00 Uhr) als autistischer Arzt Dr. Shaun Murphy als auch in insgesamt zehn neuen Episoden der vierten Staffel der US-Thriller-Serie „Bates Motel“ (23.40 Uhr).

Mehr zu den Inhalten:

„Grey’s Anatomy: Träume von Schäfchen“ (16. September, 21.10 Uhr)

Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) widmet sich mit vollem Einsatz dem Projekt seines Vaters, eine künstliche Gebärmutter zu erschaffen. Bailey (Chandra Wilson) kann DeLucas ungewöhnlichem Zugang zu dem Thema jedoch nur wenig abgewinnen. Tatsächlich gibt es bald einen ersten Todesfall bei den „Lammbabys im Beutel“. Als bei einem Eingriff an einer Schwangeren Komplikationen auftreten, bietet DeLuca seine am Menschen noch unerprobte Methode als Rettung an. Unterdessen trifft Amelia (Caterina Scorsone) auf einer Ärztekonferenz Dr. Atticus Lincoln (Chris Carmack) wieder. Rasch knistert es zwischen den beiden.

„The Good Doctor: Der letzte Tag“ (16. September, 22.00 Uhr)

Nachdem Dr. Glassman (Richard Schiff) zurückgetreten ist, hat Dr. Andrews (Hill Harper) die medizinische Leitung des Krankenhauses übernommen. Glassman möchte sich voll und ganz auf seine bevorstehende Gehirnoperation konzentrieren. An seinem letzten Arbeitstag hat Jared (Chuku Modu) einen besonderen Auftrag bekommen. Gemeinsam mit Shaun (Freddie Highmore) behandelt er Obdachlose. Dabei lernen sie Harry kennen, der unschlüssige Symptome aufweist. Jared lässt Harry für weitere Untersuchungen im Krankenhaus aufnehmen.

„The Good Doctor: Die zwei Seiten der Wahrheit“ (16. September, 22.55 Uhr)

Shaun (Freddie Highmore) bemerkt beim Klinikhausmeister Symptome eines Pankreas-Karzinoms. Da Shaun nicht lügen kann, teilt er ihm seine Vermutung mit, obwohl die Diagnose noch keineswegs gesichert ist. Doch die anschließenden Labortests bestätigen Shauns Verdacht. Nun muss Paul eine schwerwiegende Entscheidung fällen. Mittlerweile ist Dr. Glassman (Richard Schiff) auf der Suche nach einem Chirurgen, den er für fähig genug hält, seinen Gehirntumor zu operieren.

„Bates Motel: Atemlos“ (16. September, 23.40 Uhr)

Norman (Freddie Highmore) erwacht auf einem Feld. Er wird von einem Bauern gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Voller Sorge sind Norma (Vera Farmiga) und sein Bruder auf der Suche nach ihm. Als Norma erfährt, dass Norman gefunden wurde, fährt sie sofort los, um ihn abzuholen. Doch aufgrund des Verdachtes einer psychischen Erkrankung muss er für 48 Stunden dortbleiben. In der Zwischenzeit erhält Emma (Olivia Cooke) endlich die notwendige Lungentransplantation. Während sie im Operationssaal ist, taucht ein überraschender Gast auf.

