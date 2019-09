Muchitsch: „Nein zu Sozialabbau bei armutsgefährdeten Kindern, Nein zu Türkis-Blau“

Wien (OTS/SK) - „Seit 1. Jänner 2005 gibt es in Deutschland Hartz IV, mit 1. Jänner 2020 kommt in Österreich ein ganz ähnliches Modell – die Sozialhilfe Neu oder besser gesagt ‚Kurz I‘“, zeigt sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch entsetzt über den heutigen Bericht in der „Kronen-Zeitung“, der „schonungslos aufdeckt, wie brutal dieses türkis-blaue Gesetz Kinder, Alleinerziehende, therapeutische Wohngemeinschaften und Menschen mit Behinderungen treffen wird.“ Muchitsch betont erneut sein striktes „Nein“ zu diesem unwürdigen Sozialabbau, der die Schwächsten in unserer Gesellschaft trifft. ****

„Kein Kind und kein behinderter Mensch kann sich aussuchen, ob man in einer reichen oder armen Familie geboren und betreut wird“. Hier versucht Kurz wieder einmal mit dem „Ausländertrick“ Stimmung und Politik zu machen. Betroffen sind alle Familien mit Kindern in Österreich. „Setzen wir am 29. September ein klares Zeichen gegen Türkis-Blau und ihre Politik gegen armutsbetroffene Kinder“, appelliert Muchitsch an die WählerInnen. (Schluss) ls/sl/mp

