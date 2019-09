oe24.TV gestern neuerlich meistgesehener News-Sender im TV

Reichweitenrekord mit 144.000 Zusehern für oe24.TV – Neuer Bestwert für FELLNER! LIVE mit bis zu 2,9 Prozent Marktanteil (12-49)

Wien (OTS) - Österreichs News-Sender oe24.TV befindet sich derzeit auf Erfolgskurs: Von Tag zu Tag steigen die Quoten und Seherzahlen. Auch gestern, Donnerstag, war oe24.TV wieder mit klarem Abstand der meistgesehene News-TV-Sender im österreichischen Fernsehen.

Insgesamt sahen gestern bereits 144.000 Österreicher (NRW 12+) das neue oe24.TV, was sowohl in der Werbezielgruppe (12-49) als auch in der Gesamt-Zielgruppe (12+) einem Marktanteil von 0,5 Prozent für den ganzen Tag entspricht.

Die Morgensendung auf oe24.TV erreicht gestern bereits 1,5 Prozent Marktanteil bei der Gesamtzielgruppe (12+) und 1,7 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49).

Besonders erfolgreich war gestern neuerlich FELLNER! LIVE, das sich zur erfolgreichsten täglichen Talkshow im Abendprogramm entwickelt. Insgesamt hatte FELLNER! LIVE gestern bereits 87.000 Zuseher (12+), der beste Markt-Anteil lag zwischen 23.15 und 23.30 Uhr bereits bei 2,9 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49), bei männlichen Zusehern unter 49 Jahren sogar schon bei bis zu 3,4 Prozent.

Im Spätabendprogramm war oe24.TV mit FELLNER! LIVE bereits der am drittstärksten gesehene österreichische Privatsender.

Puls 24, das sich als Konkurrenz zu oe24.TV versteht und zu Beginn falsche und nicht genehmigte Zuseherzahlen veröffentlichte, hat auch gestern seine vom Teletest erhobenen Daten – wohl mangels Erfolges – nicht zur Veröffentlichung freigegeben.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet, jeweils Spitzenwerte - Morgensendung 8.15-8.30, Fellner Live 23.15-23.30 Uhr, Fellner Live Gesamt-Zuseher: NRW 21.00-24.00 Uhr, vorläufig gewichtete Daten

