ORF-„Millionenshow“ startet am 16. September in den Herbst

Neuer Joker: Switch – Tausche die Frage!

Wien (OTS) - Hans-Georg Gutternigg aus Wilhering in Oberösterreich, Nevena Marinkovic aus Salzburg, Martina Friedl aus Wien und Thomas Markl aus Salzburg – mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten eröffnet Armin Assinger am Montag, dem 16. September 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 die neue „Millionenshow“-Saison. Am Weg zur Million steht dabei ein neuer Joker zur Verfügung: Mit „Switch“ darf eine Frage, die nicht beantwortet werden kann, gegen eine neue ausgetauscht werden.

„Switch“ ersetzt den „Zweite Chance“-Joker. Die Spielerinnen und Spieler müssen sich zu Beginn zwischen zwei Spielvarianten entscheiden: Gespielt wird dann entweder mit drei Jokern (Publikum, 50:50 und Telefon) und zwei Sicherheitsstufen (bei 500 und bei 15.000 Euro), oder mit vier Jokern (zusätzlich „Switch“), aber dafür ohne 15.000-Euro-Sicherheitsstufe. Wer sich also für die Spielvariante mit vier Jokern entscheidet, kann im Spielverlauf einmal eine Frage ablehnen und das Glück mit einer neuen versuchen.

