Exklusive Immobilien am Parkring: Sotheby's Austria eröffnete neuen Standort in Wien

Die englische Traditionsmarke startet mit einem neuen Büro in das österreichische Immobiliengeschäft – Illustre Gäste beim Grand Opening am Parkring 4

Es freut uns außerordentlich, dass so viele Geschäftspartner, Kunden und Freunde des Unternehmens unserer Einladung gefolgt sind. Mit unserem neuen Büro am Parkring öffnen wir für unsere Kunden in Wien die Tür zum weltweit einzigartigen Immobilienportfolio von Sotheby's International Realty Roland Neuhauser, Geschäftsführer Austria Sotheby’s International Realty

Wien (OTS) - 13.09.2019 – Wer exklusive und einzigartige Immobilien sucht, ist ab sofort am noblen Parkring 4 in der Wiener Innenstadt bestens aufgehoben. Die österreichische Dependance der Sotheby's International Realty, dem Immobiliensegment der weltbekannten Marke Sotheby's hat ihren neuen Wiener Standort offiziell eröffnet. Geschäftsführer Roland Neuhauser begrüßte illustre Gäste aus Wirtschaft, Immobilien sowie Kunst und Kultur, darunter Martin Platzer (Gründer Platzer Industrie Holding), Axel Schuster (Prokurist Capital Bank), Georg Sieber (Geschäftsführer Platzer Industrie Holding), Anton Cermak (Geschäftsführer Beacon Invest Group), Friedrich Gruber (Vorstand 6B47 Real Estate Investors), Christoph Urbanek (Partner, DLA Piper), Helga Vorraber (Capital Bank Wealth Management)

„Es freut uns außerordentlich, dass so viele Geschäftspartner, Kunden und Freunde des Unternehmens unserer Einladung gefolgt sind. Mit unserem neuen Büro am Parkring öffnen wir für unsere Kunden in Wien die Tür zum weltweit einzigartigen Immobilienportfolio von Sotheby's International Realty“ , so Geschäftsführer Roland Neuhauser.

Das Büro am Parkring ist Headquarter, Showroom und Office in einem. Interessierte Kunden haben tagsüber die Möglichkeit, auch ohne Voranmeldung das exklusive Immobilienportfolio kennen zu lernen und sich vor Ort beraten zu lassen. Erst kürzlich eröffnete das Unternehmen auch einen Standort in Kitzbühel.

Sotheby's International Realty: 1000 Standorte in 71 Ländern weltweit

Sotheby's International Realty umfasst weltweit ein Netzwerk von mehr als 23.000 unabhängigen Immobilienspezialisten mit rund 1000 Standorten in 71 Ländern weltweit. 2018 erwirtschaftet die Marke weltweit einen Rekordumsatz von 112 Milliarden US-Dollar. Sotheby's International Realty Austria hat als Teil dieses Netzwerkes Zugang zu einem einzigarten Portfolio an exklusiven Immobilien in Österreich und international sowie zu einem globalen Kundenstamm. Für Menschen, die das Besondere suchen, bietet Sotheby's ganzheitliche Betreuung von der individuellen Beratung bis zum Kaufabschluss. Die Immobilienmakler von Sotheby's öffnen Türen in der ganzen Welt und bieten ihren Kunden vom Weingut samt Hotel in der Südsteiermark über das Penthouse in Wien bis zur exklusiven Villa auf Mykonos oder Ibiza ein vielfältiges Portfolio an herausragenden Immobilien.



Über Sotheby's International Realty Affiliates LLC

Das Unternehmen wurde 1976 mit dem Ziel gegründet, unabhängigen Maklerfirmen ein leistungsstarkes Marketing- und Vermittlungsprogramm für Luxusimmobilien anzubieten. Das Sotheby's International Realty Netzwerk wurde entwickelt, um die besten unabhängigen Immobilienbüros mit der angesehensten Kundschaft der Welt zusammenzuführen. Sotheby's International Realty Affiliates LLC ist eine Tochtergesellschaft der Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY), einem weltweit führenden Anbieter von Immobilien-Franchising-Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienvermittlung, Umzüge und Wohndienstleistungen. Im Februar 2004 ging Realogy eine langfristige strategische Allianz mit Sotheby's, der Betreiberin des gleichnamigen Auktionshauses, ein. Die Vereinbarung umfasst die Gewährung einer Genehmigung zur Nutzung des Namens Sotheby's International Realty und die Entwicklung eines kompletten Franchisesystems. Die Teilnahme an dem System steht nur Maklerfirmen und Einzelpersonen offen, die strengste Ansprüche erfüllen. Sotheby's International Realty Affiliates LLC unterstützt die Angehörigen des Netzwerks mit einer Vielzahl operativer Ressourcen in den Bereichen Marketing, Personalsuche, Schulungen und Unternehmensentwicklung. Die Franchisenehmer profitieren außerdem von der Verbindung mit dem ehrwürdigen, 1744 gegründeten Auktionshaus Sotheby's. Weitere Informationen finden Sie unter www.sothebysrealty.com

