„Sport am Sonntag“: Jürgen Melzer und Oliver Marach live im Studio

Am 15. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 15. September um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Tennis Davis Cup – Jürgen Melzer und Oliver Marach live im Studio Dominic Thiem und Co. spielen in Finnland um den Verbleib in der Weltgruppe.

Bernd Wiesberger – Österreichs Golfstar live zu Gast

Die Nummer 35 der Welt nach einer großartigen Saison auf dem Vormarsch.

Volleyball-EM: Reifeprüfung für Österreichs Nationalteam

Erstmals haben sich Alexander Berger und Kollegen aus eigener Kraft für eine EM qualifiziert. Nun wollen sie gegen die Besten Europas überraschen.

Nicol Ruprecht – Überleben in der Randsportart Rhythmische Gymnastik Österreichs Aushängeschild und ihr Traum von Olympia 2020.

Österreichs Langlauf – der Weg aus der Krise

Die neustrukturierte Langlaufszene will nach dem Doping-Skandal verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

