Lesung mit Dietmar Grieser im Bezirksmuseum 22

Wien (OTS/RK) - „Alle Wege führen nach Wien“, meint der Wahlwiener Dietmar Grieser und tritt in seinem neuesten Buch sogleich den Beweis für diese Ansicht an: Am Sonntag, 15. September, begibt sich der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller in den Saal im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, „Altes Feuerwehrhaus“) und rezitiert aus der jüngsten Publikation mit dem Titel „Wien – Wahlheimat der Genies“. In dem Band schreibt Grieser über verschiedenste Persönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart, die Wien zur Wahlheimat machten und denen hier Glück und Erfolg beschieden war. Beginn der Lese-Matinee ist um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Zuhörerschaft für das Museum werden erbeten. Weitere Informationen sowie Anmeldungen: Telefon 203 21 26 und E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

Ein Ankauf von Büchern des Dietmar Grieser ist im Rahmen der Lesung im Bezirksmuseum Donaustadt möglich. Gern signiert der Autor die Lektüre. Das aktuelle Druckwerk „Wien – Wahlheimat der Genies“ hat einen Umfang von 272 Seiten (mit Abbildungen) und kostet wohl angemessene 25 Euro (ISBN-13: 978-3-99050-157-3). Veröffentlicht wurden die Geschichten im Verlag „Amalthea Signum“. Auskünfte: Telefon 712 35 60. Beantwortung von Fragen per E-Mail: verlag@amalthea.at.

Allgemeine Informationen:

Autor Dietmar Grieser (Verlag „Amalthea Signum“): https://amalthea.at/autor/grieser-dietmar/

Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

