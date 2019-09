ORF SPORT + mit der Volleyball-EM und dem Faustball World Tour Finale

Auch am 14. und 15. September: DTM, Handball, Cliff Diving und Fußball-Frauen-Bundesliga

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 14. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der DTM Nürburgring 2019 um 13.15 Uhr, vom Handball EHF Cup-Qualifikations-Rückspiel Atzgersdorf – Hypo Niederösterreich um 17.45 Uhr, vom Spiel Slowakei – Österreich bei der Volleyball-EM 2019 um 20.15 Uhr und vom Red Bull Cliff Diving Bilbao 2019 zeitversetzt um 22.30 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom IFA Faustball World Tour Finale 2019 um 11.55 und 17.00 Uhr (Highlights um 21.45 Uhr), vom Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga-Spiel SKN St. Pölten Frauen – Sturm Graz um 14.50 Uhr und vom FIBA Basketball World Cup 2019-Finale zeitversetzt um 18.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Supercup Italien 2019 um 11.00 Uhr, vom Stabhochspringen Lentos Jump 2019 um 20.15 Uhr und vom Grand Slam in den Lateintänzen Stuttgart 2019 um 23.00 Uhr, die World Sailing Show 2019 um 11.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 15. September.

Der Nürburgring in Deutschland ist von 13. bis 15. September die drittletzte Station der DTM-Saison 2019. Kommentator ist Dieter Derdak.

Hypo NÖ setzte sich im Hinspiel der ersten EHF-Cup-Qualifikations-Runde gegen den WAT Atzgersdorf mit 22:17 (10:8) durch. Das Rückspiel steigt am 14. September in der Steinergasse.

Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

Die CEV EuroVolley 2019 geht von 12. bis 29. September in Belgien, Frankreich, Slowenien und den Niederlanden über die Bühne. Österreich absolviert seine Gruppenspiele in Brüssel und Antwerpen. Gegner sind Co-Gastgeber Belgien (EM-Vierter 2017, 13.9.), Slowakei, (14.9.) Deutschland (EM-Zweiter 2017, 16.9.), Spanien (17.9.) und Serbien (EM-Dritter 2017, 19.9.). Erstmals nehmen 24 Mannschaften an einer Europameisterschaft teil. Die Vorrunde wird in vier Sechser-Gruppen gespielt. Jeweils die besten vier Mannschaften steigen ins Achtelfinale auf.

ORF SPORT + überträgt alle Spiele Österreichs live. Darüber hinaus zeigt ORF SPORT + vier weitere Spiele aus der Vorrunde, die Semifinalspiele (26.9. und 27.9.) und das Finale (29.9.) live.

Die Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Johannes Hahn (Finale), an ihrer Seite als Co-Kommentator fungiert Philip Schneider.

Das finale Springen bei der Red Bull Cliff Diving-Series steht am 14. September in Bilbao in Spanien auf dem Programm. (ORF-TVthek live von 18.00 bis 19.30 Uhr)

Vom 13. bis 15. September kämpfen die besten Club-Mannschaften der Welt beim IFA World Tour Final in Salzburg um den World Tour-Titel. Österreich ist bei den Männern mit den Tigers Vöcklabruck vertreten, bei den Frauen mit der Union Nussbach.

Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek live 11.55 bis 18.00 Uhr)

Im Spitzenspiel der 4. Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga hat der SKN St. Pölten Frauen Sturm Graz zu Gast. St. Pölten liegt nach drei Runden ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. Die Grazerinnen haben sieben Punkte auf ihrem Konto.

Kommentator ist Erwin Hujecek.

Das Finale des FIBA Basketball World Cups 2019 wird am 15. September in China ausgetragen.

Kommentator ist Michael Guttmann. (ORF-TVthek live von 14.00 bis 16.00 Uhr)

